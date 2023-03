Se supo cuándo y cómo será el esperado reencuentro de Romina con sus hijas en Gran Hermano 2022

Embed

El recuentro más esperado será el de Romina con sus hijas: Mía, de 12 años, Felicitas, de 3, y Nina, que tiene apenas 1 año. La ex diputada viene aguardando verlas desde hace mucho y es el empujón que necesita para encarar el último tramo del reality.

"Las nenas van a entra y está absolutamente confirmado. Va a ser en el zoom. Y los familiares no se van a cruzar con los otros participantes", detalló Analía Franchín en el programa de Georgina Barbarossa.

Aún no se sabe quién las acompañará ya que tienen que entrar a la casa con un adulto. Tampoco se sabe quiénes ingresarán para sorprender a Julieta, Marcos y Nacho. En las próximas horas se conocerán más detalles.

El grito letal que incomodó a Julieta, Nacho y Marcos en Gran Hermano 2022: "Aturdirlas"

Unas horas después de la salida de Camila Lattanzio de la casa de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio escucharon un grito del exterior, que los dejó preocupados.

Un fanático del programa pasó por las inmediaciones de los estudios de Telefe en Martínez para darle información a los participantes. Sin embargo, la producción colocó música para despistarlos.

Los chicos no lograron comprender qué fue lo que dijo esa persona. De hecho, se quedaron debatiendo al respecto. Lo único que pudieron comprenden fue que era algo referido a Romina Uhrig.

En las redes sociales, el tema generó una enorme repercusión. “Lpm no escucharon, hay que aturdirlas, tienen que saber que fue fraude y no las quieren”, “Cómo es que nadie le gritó chorra aún... se muere”, “Es que gritan como el pedo. No se va a entender así tan lejos y rápido”, “Vayan a gritarles todos los días para que sepan que están ahí por la producción nadie las quiere”, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter luego del grito que descolocó a la casa.