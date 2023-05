Se supo el explosivo motivo que habría provocado la crisis entre Flor Vigna y Luciano Castro 

Las especulaciones comenzaron tras conocerse que Flor decidió abandonar el elenco donde trabaja su novio. Y esto se sumó al análisis que hizo Estefi Berardi, la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) tras hablar con la protagonista de esta historia.

"Es rara la respuesta", anticipó Berardi. Y continuó, sin vueltas: "Le escribí para a Flor, que siempre me contesta y me tira la posta y esta vez tardó mucho en responderme".

"Le volví a preguntar porque le dije que quizá sería el tema, y ella me contestó de una manera muy extraña. Me dijo ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no hablar’", indicó.

Y ahora, surgió un explosivo rumor que sigue alimentando la crisis de pareja y que revelaría el supuesto motivo por el cual estarían en crisis o al borde de la separación. Según información de gente cercana a los protagonistas, Flor y Luciano habrían tenido una discusión en el teatro, antes de una función de El Divorcio, generando cierta incomodidad con sus compañeros de equipo.

También se habla de una infidelidad que habría ocurrido durante el verano cuando Castro se encontraba haciendo temporada en Mar del Plata. Por el momento, tanto Flor como Luciano niegan estar separados y capaz se trata de una crisis pasajera. Veremos qué sucede.

Flor Vigna y Luciano Castro, separados: confirman el fin de la relación y revelaron los motivos

En las últimas horas, confirmaron la separación de Flor Vigna y Luciano Castro. En Socios del espectáculo (El Trece) dieron la información y revelaron los detalles.

“El entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirman que se están separando”, comenzó diciendo Nancy Duré. Luego, continuó: “Ellos comenzaron su relación en el segundo semestre del 2021, no convivieron nunca porque ellos decidieron”.

“Ella hizo su casa, donde tiene además el estudio de grabación”, señaló la panelista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Luego, recordó que la decisión de Flor Vigna de abandonar El Divorcio, el proyecto teatral al que fue convocada durante el verano cuando ya había estrenado para sumarse con Luciano Castro.

Por lo que expresó: “Dijo que se bajaba de la obra de teatro porque en realidad quería dedicarse exclusivamente a la música”. “Me dicen que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ella pensaba”.

“Evidentemente hay problemas. Ella estuvo el fin de semana sola en la Bresh, él ha negado esa separación”, manifestó.

“Le pregunté a Luciano, pero también conté hace unos días que ella desde el lado de la obra de teatro me la definieron como ‘intensa’”, indicó Adrián Pallares.

Y Nancy Duré remarcó: “La misma gente que me confirma la separación me dice, ‘tampoco está dicha la última palabra’”.

En este sentido, comentó: “Quizás, no trabajando juntos, deciden recomponer. Ella no ha contestado los mensajes. Les queda una semana más, después viene un reemplazo para Flor”.