Se supo el verdadero motivo por el que las hijas de Nicole Neumann no quieren vivir con Manu Urcera

Las tres hijas de Nicole se encuentran en medio del ojo mediático luego del conflicto entre Indiana Cubero y su mamá. Y ahora, se sumaron los rumores de una fuerte decisión de Allegra Cubero, quien tendría pensado irse a vivir con su papá, Fabián Cubero.

“Cubero es un súper papá. Parecería ser que Allegra también querría irse a vivir con él, lo que circula es que Manuel Urcera no tendría el mejor de los tratos”, comenzó contando la panelista de DDM, Pochi de Gossipeame, en su cuenta de Instagram, donde suele compartir diferentes aspectos de la farándula.

Y luego agregó: “Si se rasca un poco lo que cuentan es que él no tendría la mejor de las formas. Yo me pregunto si Nicole se va a casar igual con una persona con la cual sus hijas no se sentirán tan cómodas”.

Nicole Neumann

Nicole Neumann mostró imágenes íntimas de la fiesta de 15 que le hizo a Indiana Cubero

A pesar de las muchas idas y vueltas, las peleas y los dimes y diretes, finalmente el pasado fin de semana Nicole Neumann le festejó los 15 años a su hija Indiana Cubero, quien no vive con ella desde hace casi un año ya tras una profunda discusión que sólo ellas saben cuál es el verdadero motivo.

Lo cierto es que más allá de no haber querido hablar de los preparativos a lo largo de estas semanas, Nicole mostró desde sus historias virtuales de Instagram gran parte del festejo al aire libre que le preparó a su hija mayor para homenajearla y, de alguna manera, sellar el comienzo de la recomposición de la relación madre e hija.

Historias Nicole Neumann sobre el cumpleaños de 15 de Indiana Cubero.jpeg

A juzgar por los hechos, tras los largos meses de distancia que la adolescente le puso a su madre, la situación cambió radicalmente la semana pasada precisamente cuando Neumann fue a buscar a Indiana al colegio precisamente el día de su cumpleaños para almorzar juntas.

Y si bien muchos descreían que la jurado de Los 8 escalones (El Trece) fuese a poder recomponer la relación con su hija y celebrar junto a ella sus 15 años, sin hacer declaraciones explosivas de ninguna clase Nicole se limitó a postear fotos y videos del festejo en el que Indiana sopló las velitas junto al ala materna de la familia, tras la promocionada fiesta paterna desde hace varias semanas.