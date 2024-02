Se supo el verdadero motivo por el que Lucía Maidana quiere volver a la casa de Gran Hermano

A días de que se haga el repechaje, Lucía comenzó a hacer campaña y afirmó que si entrara nuevamente al reality le diría a Rosina el misterioso mensaje que no pudo expresarle, y, según los seguidores, sería una supuesta declaración de amor.

En la últimas horas, la exparticipante aseguró en una entrevista: "Obvio que quiero volver por Rosi. Es una de las razones más fuertes. No sé si siente lo mismo o no, me gustaría que cuando salga, diga su versión de las cosas sobre lo que pasó con Joel. Ellos tuvieron una historia en el pasado y se encontraron dentro de la casa".

"¿Vieron cuando te peleás con tu novio y sentís que no dijiste esto o lo otro? Bueno, me siento así. Quiero decirle a ella lo que tenía para decirle", agregó.

Lucía reveló cuál fue la reacción de su novia tras su vínculo con Rosina en Gran Hermano: ¿se puso celosa?

A poco de haber dejado la casa de Gran Hermano, Lucía Maidana contó que extraña a una persona con la cual construyó un vínculo muy especial, Rosina Beltrán.

La salteña estuvo en el programa de Georgina Barbarossa, A la Barbarossa, y otro ex GH, Joel, le preguntó por su relación con la uruguaya, con quien él también mantenía una relación cercana.

"Luchi, ¿cómo estás? Vi un tape en donde Rosina te encaró y te dijo: 'te vi que me mirabas con cara de orto'", advirtió el muchacho. "¿Cómo con cara de orto?", le contestó Rosina. "Como que había celos...", señaló Noe Antonelli.

"Sí, había celos (por su relación con Joel), pero celos de amiga. Cuando estás en la casa y te aferrás a alguien hay un poco de celos. Son celos sanos", reconoció la salteña. "Cuando te fuiste ella dijo 'si sabía que se iba le hubiera dado un beso mejor, con más ganas'", sumó la panelista. "Sí, la vi, pero no quiero hablar del tema, la extraño mucho, demasiado", añadió la ex GH.

Al finalizar, Gastón Trezeguet quiso saber si su novia no se tomó a mal el vínculo que tuvo con Rosina en el programa. "Lo tomó re bien", sentenció la ex figura del reality de Telefe.