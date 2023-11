Se supo el verdadero nombre de Fátima Florez y el motivo por el cual se lo cambió

Virgen de Fátima - Fátima Florez - captura LAM.jpg

“En un paso por Perú, que por otro lado no le aportó demasiado desde lo artístico, conoció a Norberto Marcos. Fue el que le puso Fátima, en honor a la virgen de Fátima, de la que es devoto. Desde entonces pasó a ser Fátima para todo el mundo, incluso en su familia”, explicó el detallado informe sobre la actual novia de Javier Milei.

En tanto, desde ese momento María Eugenia Florez pasó a ser Fátima no sólo arriba de los escenarios sino en su vida cotidiana.

La inesperada predicción de Pitty, la numeróloga sobre Fátima Florez: "No me sorprendería que..."

Este lunes, en LAM (América TV), Pitty, la numeróloga hizo una inesperada predicción sobre la futura primera dama, Fátima Florez. "A Fátima la veo pegando un giro en su carrera", adelantó.

En el ciclo conducido por Ángel de Brito, expresó: "No la veo haciendo teatro". "¿Abandona?", le preguntó el presentador. "Por un tiempo creo que sí. Ella va a tener que decidir para qué lado va a querer ir. Ella tiene un muy buen año, empieza en diciembre", detalló.

Ahí, la angelita invitada, Marina Calabró, acotó: "Había una suerte de pedido, sugerencia, con respecto al Bailando 2023, para discontinuar un poco. Y también tiene por delante una temporada de verano que entiendo que el empresario Guillermo Marín va a tener que montar otra estructura de seguridad".

Ana Rosenfeld, en tanto, contó cómo haría la comediante durante la temporada en Mar del Plata para ver a su pareja Javier Milei. "Me dijo 'los días que esté libre me trasladaría a Chapadmalal'", dijo la abogada. "Ay, yo los veo re enganchados", lanzó Pitty.

Y reveló: "Hay algo más. Yo creo que Fátima empieza a disfrutar a partir del mes 12. Y te voy a decir más, no me sorprendería que haga un tratamiento para ser mamá. Me parece que la vida de Fátima le pega un giro, empieza a ser protagonista".

"No quiere tener hijos el Presidente", señaló Calabró. "También dijo que no se quiere casar", agregó Rosenfeld. Y Pitty les respondió: "El hombre propone y la mujer dispone".