Se supo la indignante actitud que tuvo Pampita tras la entrevista con Susana Giménez

"Era Frozen", aseguró. "Pampita se fue como llegó al canal, congelada: frozen", detalló. Otro panelista sumó: "Todo lo contrario le pasó a Susana y a la producción, que estaban re calientes con Pampita. El enojo que tienen porque no dijo nada".

Daniel Ambrosino también coincidió con su compañero: "Tengo la misma información. A mí me dijeron que estaban muy incómodos con la entrevista".

Otro panelista contó qué dijo Susana sobre Pampita tras hacer la entrevista: "Me dicen una frase que dijo Susana apenas terminó el programa. Se lo dijo a un asistente directo: 'me la hizo re difícil esta piba'. Y la segunda frase que dijo fue: '¿es tan buena como dice ser?'".

La separación de Pampita y Roberto García Moritán sigue siendo noticia, sobre todo por los pocos datos que se conocen sobre los motivos de la separación, y Susana Giménez intentó sacarle más información a la modelo.

Si bien se rumoreó que la modelo iba a visitar a la diva de los teléfonos en el inicio de su nuevo ciclo en Telefe, lo cierto es que se hizo rogar por varias semanas, y llegó al living este domingo 17 de noviembre, donde la conductora no quedó para nada conforme con la entrevista.

La promo del programa anunciaba las confesiones de Pampita que, pese a los intentos de Susana, nunca llegaron. La nota ya arrancó tensa, cuando Susana calificó a García Moritán de "estúpido" y Pampita le puso los puntos de manera directa: "eso no" y hasta ensayó una suerte de defensa de su ex que descolocó a la figura de Telefe.

Además, Pampita se mostró reacia a responder sobre si la ruptura con Moritán se debió a una infidelidad o estuvo asociada a razones monetarias.

Lo cierto es que este lunes, mientras analizaban la nota de Susana a Pampita en A la Barbarossa, Analía Franchín aseguró que a la diva no le gustó que su invitada no confiese nada. "Me lo van a negar, pero Susana quedó re caliente con Pampita porque no era lo que se esperaba", reveló la panelista de Georgina.