Yanina Latorre liquidó a Pampita por su entrevista en lo de Susana Giménez: "Podés..."

"Encima te voy a dar rating... cobrás guita, te vas a tu casa con 30 mil dólares. 30 mil dólares es una fortuna, son 40 palos. Es una locura. Fijate lo que sale un sueldo promedio... para no decir nada. Sé un poquito honesta y decí 'saben qué, no voy'. ¿Para qué? Si ella no necesita prensa", siguió la panelista de LAM (América TV).

Y disparó: "En el fondo les gusta. Les gusta estar, les gusta estar en los portales, les gusta leerse. Les gusta. Después se rien de las mediáticas. No sé... las Xipolitakis. Son iguales. Nada más que una es aspiracional a polo y la otra le chupa un huevo. Son iguales todas. Wanda, todas".

"También podés elegir guardarte y no decir nada", cerró Yanina.

Cuánto le habría pagado Susana Giménez a Pampita por la entrevista exclusiva

La esperada entrevista de Susana Giménez a Pampita obtuvo una gran repercusión, ya que era la primera vez que la modelo se sentaría a romper el silencio tras su separación de Roberto García Moritán.

Y en las últimas horas, se filtró cuándo habría pagado la producción de la diva por la exclusiva. “Habría cobrado 30.000 dólares para estar sentada en el living de Susana”, dijo Adrián Palalres en Socios del espectáculo (El Trece).

A lo cual el conductor valoró como razonable, o al menos no una fortuna exorbitante. De ahí el motivo por el cual Susana se mostrara tan molesta con las escuetas respuestas Pampita.

Y Pallares fue categórico: “¡Te estafaron, Susana! Salí corriendo y andá a la comisaría a hacer la denuncia”. “Ella les dijo chicos... y la producción le dijo bueno, Susana le va a ir sacando las cosas”, arrojó.

La frase de Susana Giménez a Pampita fue “no me podés hacer esto”, como diciendo “con lo que te pagamos no nos podés hacer esto”, cerró Pallares.