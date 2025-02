Se supo la pena mínima que podría recibir Morena Rial tras ser detenida.

"En un momento, ella bajó a un kiosko en bata a comprar y fue ahí cuando la detienen. Ese es el pedido que hizo el fiscal Patricio Ferrari. Morena está a la espera de su abogado", agregó.

El periodista Matías Vázquez señaló cuál sería la pena mínima que podría recibir la hija de Jorge Rial: "Para el fiscal, Morena es de la banda (delictiva). Robo en poblado y en banda. Pena mínima seis años y ocho meses. Esta es la última información que me llega de la fiscalía".

Por su parte, Angie Balbiani acotó que el abogado defensor de Morena podría recurrir a la figura de "inimputabilidad por ser púerpera" debido a que la hija de Rial fue mamá hace poco más de tres meses.

"La defensa podría argumentar que la maternidad afectó su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos", sostuvo la panelista. Alejandro Cipolla, el abogado de la hija de Jorge, indicó que solicitará el "arresto domiciliario".

Al momento de la detención, Morena estaba con Amadeo, su hijo menor. Si bien Jorge Rial, su papá y abuelo del niño, manifestó su intención de hacerse cargo del bebé, en caso de ser encarcelada, la joven podría llevárselo con ella.

La ley sostiene que una mujer puede permanecer con su hijo hasta sus cuatro años dentro de la cárcel. Hasta esa edad, familiares directos (padre o abuelo, en este caso) pueden pedir la tenencia. Ante esta situación, la decisión final sobre quién mantiene la tutela del niño queda en manos del juez.

En caso de que nadie pida la tenencia o que la madre pida quedárselo, el menor debe continuar su escolarización en la escuela penitenciara bajo la tutela de su mamá.

Hasta el momento, Matías Ogas, el padre de Amadeo, no se ha pronunciado sobre la detención de Morena y el futuro de su hijo. Morena también es mamá de Francesco, su hijo mayor, quien vive actualmente con su papá Facundo Ambrosioni.

La escandalosa frase que Morena usó para justificar su detención que indignó a Jorge Rial

Jorge Rial habló de la primera detención de su hija, Morena, que ocurrió días atrás en la zona de Martínez, mientras circulaba en un auto robado tras un supuesto intento de entradera a una casa de la zona.

Al aire en su programa de radio, el conductor afirmó que la joven "eligió el camino el camino de la marginalidad".

Rial aseguró que el vínculo entre ellos era "distante" pero que así y todo no le soltó la mano. "Jamás la dejé a la buena de Dios", remarcó.

El conductor reveló la tremenda frase que le dijo su hija cuando le preguntó qué la llevó a la delincuencia: "Me dijo que no tenía otra cosa para hacer. A mi eso me indignó. Uno tiene muchas cosas que hacer antes de salir a robar".

"Mi viejo me dejó una maquinita de afeitar con tres pelos y la cultura del laburo. Siempre me rompí el lomo. Ella puede hacer miles de cosas: pedir ayuda, salir a laburar... no se lo voy a aceptar jamás eso", agregó.

Rial fue tajante y enfatizó que no hará nada para tratar de "cambiar las cosas". "Yo no voy a mover un dedo para cambiar las cosas. No quiero que haya privilegios ni voy a hablar para que la traten de otra forma, si cometió un delito, tendrá que pagar", sostuvo.

Al finalizar, el conductor cerró con una declaración letal. "Pensé que con sus dos embarazos... me imaginaba que iba a cambiar. Tiene todo para estudiar o hacer lo que quisiera, pudiera tener una vida mejor pero ella elige esto. Está al borde de la marginalidad", concluyó.