Se supo por qué Ana Rosenfeld renunció a la defensa de Wanda Nara ante Mauro Icardi

Según reveló este viernes Ángel de Brito en LAM (América TV), Rosenfeld renunció y no fue echada tal como circuló en un primer momento. “Rosenfeld me dijo que nadie la limpió, ella renunció. Uno de los motivos del desencuentro fue el bozal legal a Yanina Latorre, que ella no mandó y no estaba de acuerdo”, explicó.