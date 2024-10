Indiana Cubero habló de su vínculo con Nicole Neumann tras los fuertes rumores de pelea

Fue el evento de Caras Modas, donde en charla con Caras Tv, contó que le gusta compartir los desfiles junto a Nicole Neumann: "Me gusta mucho la moda. Siempre veo cuando mi mamá mira y disfruto con ella de los desfiles", expresó Indiana Cubero, siguiendo así los pasos artísticos de su madre.

indiana cubero.jpg

"Es mi primera vez en un evento de Caras. Estuvo Cruz (el bebé de Nicole y Manu Urcera) con nosotras un rato. Ahora ya está durmiendo", agregó la hermana de Allegra y Sienna.

Sobre ese evento en particular al que asistió, Indiana Cuberi contó cómo se preparó basándose en la experiencia y consejos de su madre: "Mi vestido lo eligió mamá, no es de ningún diseñador en particular".

Y dio también su veredicto de lo que observó en la pasarela: "Los de hoy me gustaron mucho, en estilo elegante. Son muy lindos. Me gustó mucho el de Vero de la Canal".

Sobre el final, consultada sobre todo lo que se dijo del vínculo entre ella y su mamá, la hija de Nicole y Cubero afirmó: "Ya me acostumbre a la prensa y los flashes, pero me gusta. Me gusta acompañar a mamá y estar con ella. Me apoyo en ella para elegir qué ponerme, siempre".

indiana cubero nicole neumann.jpg

El gesto de Indiana Cubero para apaciguar el conflicto entre Nicole Neumann y Mica Viciconte

En los Premios Martín Fierro 2024, Nicole Neumann fue al evento acompañada de dos de sus hijas y desde las redes sociales se vio un claro gesto de Indiana Cubero para pacificar el vínculo entre su madre y Mica Viciconte, pareja de Fabián Cubero.

Desde su cuenta de Instagram, la adolescente compartió fotos de su presencia en la gala organizada por APTRA y eligió reflejar momentos con su madre, su hermana Allegra, y también con Mica.

"Lo que fue de los Martín Fierro con @cubero.allegra acompañando a @nikitaneumannoficial", reflejó Indi en su cuenta de Instagram donde compartió imágenes con su hermana y su madre desde el Hotel Hilton de Puerto Madero.

A lo que Nicole Neumann comentó emocionada: “¡¡Amé que me acompañen!!! Están tan grandes y lindas. Qué lindo compartir juntas estos momentos”.

Luego, en otro posteo de los Martín Fierro, Indiana mostró una postal junto a Mica Viciconte, pareja de su padre y madre del pequeño Luca: "Algunas más de los Martín Fierro", reflejó la joven, dejando en claro el gran vínculo que tiene con ella.

Si bien no hubo foto de Nicole y Viciconte, Indiana vivió una gran velada en familia y así lo reflejó en imágenes. ¿Podrá interceder para poner paños fríos en la guerra mediática que las enfrenta hace tiempo?