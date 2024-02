Se supo quién es la famosa que habría estado con Alan Simone de Gran Hermano

MAru Arce.jpg

Y si bien aseguró que Simone no planea asumir ningún compromiso amoroso serio en este momento, Cata terminó revelando que la nueva mujer en cuestión es "alguien de los medios", que la conoció por Instagram y dio su nombre y apellido: Maru Arce.

Lo cierto es que si bien en un primer momento se dijo que la joven era una periodista de C5N, la realidad es que Arce es una abogada criminalista, que efectivamente es columnista de la señal de noticias.

MAru Arce C5N.jpg

La irresistible propuesta de Sabrina para Alan tras el reencuentro en Gran Hermano

Tras quedar fuera de competencia el domingo por la noche, este lunes Sabrina Cortez se reencontró con Alan Simone en El Debate de Gran Hermano 2023 (Telefe) y no perdió ni un instante para hacerle una sugerente invitación frente a las cámaras y con Santiago del Moro y los analistas del reality como testigo.

“¿Cómo estás?”, le preguntó él mientras la abrazaba al tiempo que ella le respondió con un guiño, para hacerle saber cuánto lo extrañó la semana que estuvieron separados, dado que fueron eliminados con una semana de diferencia.

Sabrina Cortez y Alan Simone.jpg

“No me acordaba de tu cara. Bien, ¿y vos? ¿Quéres venir a cenar conmigo? No va a pasar nada más...”, lanzó rápida de reflejos Sabrina y haciéndole saber, de alguna manera, que está dispuesta a avanzar en la incipiente relación que se gestó dentro de la casa, a pesar de que ella tenía novio.

Como era de suponer, la pregunta de si a esta altura se considera soltera se puso sobre la mesa y Sabrina fue totalmente sincera reconociendo que si bien hay muchas cosas que hablar, entiende que sí.

Fue entonces cuando Santiago del Moro se apuró a preguntarles "¿Qué pasa entre ustedes?", a lo que la joven respondió a corazón abierto: “A mí me atraía mucho el hecho de que una persona se preocupe por mí, me buscaba, me preparaba el mate, nos cagamos de risa, es una persona que para mí era magnética y me hacía pasarla muy bien”.