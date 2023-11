Se supo quién es la nueva novia de Alfa, tras la reciente separación de Delfina Wagner

Andrea Garmendia novia de Alfa

Garmendia es una figura destacada en el mundo de la moda y en sus redes sociales se dedica a mostrar sus viajes e influenciar desde su conocimiento en moda y tendencias. Si bien por el momento ninguno confirmó el romance, fue ella quien compartió una selfie junto al ex hermanito.

"Nos vamos con Alfita al cumple de Marcela! A disfrutar!!!", escribió ella junto a la foto que subió a sus historias. En contracara de la historia, en el panelista de Gossip, Guillermo Barrios, se comunicó con Delfina y transmitió: “Estoy hablando con Delfina, la ex de Alfa, y me dice: me estoy por mudar a Santa Fe que es mi provincia natal, por tiempo indefinido. Dejo todo acá, estoy muy triste".

Embed

Alfa se separó de Delfina Wagner, 40 años menor que él: los motivos

Luego de la salida de Walter Alfa Santiago de la casa de Gran Hermano 2022 y con toda la exposición, el hombre inició una relación sentimental con Delfina Wagner, 40 años menor que él.

Lo cierto es que el romance que se oficializó en abril llegó a su fin hace unos días, según informaron en el ciclo El run run del espectáculo, Crónica. Se dieron los detalles de la ruptura y el ex GH ya habría iniciado una nueva relación sentimental.

“Se van a enterar quién se separó y que ya está con ‘mariposas en el estómago’”, anunció en modo enigmático Fernando Piaggio. “Él ya está en un nuevo romance y no voy a decir con quién porque me pidió que no lo diga”, agregó su compañero Lio Pecoraro.

Embed

“Es un romance que empezó este año cuando él fue liberado, y empezaron a conocerse. Ella empezó a tener un amor platónico, que al comienzo era una especie de coqueteo”, destacó Pecoraro sobre la experiencia de Alfa en el popular reality.

Y luego contó: “Se terminó lo que se daba, esta historia de amor venía de verdad. Estamos hablando de la separación confirmada de Walter Alfa y Delfina. Ella lo acompañaba a A la Barbarossa, y todo"

"El tema fue que cuando él se fue a Miami de viaje, ella le pidió la casa para quedarse. Él, astutamente, un hombre bastante mayor que ella, le dijo que no quería tener problemas en casa por eso, y decidieron terminar la relación".

"Lo único que voy a agregar es que él ya está rondando para otros vientos que vienen soplando”, cerró al respecto.