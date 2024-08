Se supo quién será el padrino del bebé que espera More Rial

More Rial y Alejandro Cipolla.jpg

“¿Y cómo va el resto de la vida de Morena Rial?”, quiso saber la conductora del ciclo de América, y lo que menos iba a imaginar era que Cipolla revelase: “Ella está contenta. Yo voy a ser el padrino de su bebé”, dejando a todos sorprendidos.

Asimismo, el letrado hizo saber Morena "no está pasando necesidades pero no está en su mejor momento", así como explicó que el dinero que le reclama a su ex es para "alquilar un lugar estable y fijo; y también está evaluando para ya más adelante venirse a vivir a Buenos Aires".

El preocupante mensaje de Morena Rial al mostrar su última ecografía: "Causó dolor"

Morena Rial está transitando la dulce espera de segundo bebé y luego de confesar que se trata de un embarazo de riesgo, sus seguidores se muestran alertas ante cada noticia de la mediática para brindarle mensajes de cariño y apoyo en este especial momento.

Lo cierto es que hace algunas semanas, Morena vivió un momento muy delicado cuando trascendió que su actual pareja la habría golpeado en el departamento que tienen en Córdoba.

Morena Rial

Si bien la hija de Jorge Rial negó lo sucedido y aseguró que no existió tal denuncia, este miércoles alarmó nuevamente a sus seguidores con un llamativo mensaje al mostrar la última ecografía del bebé en camino.

“Mi bebé ni nació y ya causó un dolor y frustración a más de uno. Fúmenla”, escribió Morena en un video que mostraba distintas imágenes de su bebé en la panza.