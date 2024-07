La insólita equivocación de Patricio al cantar con Susana Giménez un tema del Mundial

"Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel", fue el fragmento que los hermanos eligieron cantar.

Sin embargo, en la ultima frase, Patricio cometió una inesperada equivocación y en vez de Lionel mencionó a Fidel.

"¿Fidel dijiste hijo de p...? ¡No, no puede ser...!", exclamó Susana entre sorprendida e indignada. "Se me escapó...podría haber sido tranquilamente", se justificó él muerto de risa.

Susana Giménez recordó el tierno gesto que tuvo Messi la primera vez que se conocieron: "Me emociono"

Susana Giménez recordó el gesto que tuvo Lionel Messi la primera vez que se vieron. Fue durante la previa al encuentro entre Argentina y Perú por la Copa América 2024 en el el Hard Rock Stadium de Miami.

La conductora habló con la transmisión de Telefe durante la previa al partido y contó cómo fue la primera vez que conoció en persona al futbolista.

“Un día estábamos comiendo en Piegari, yo en una mesa con mis amigos en el fondo, y parece que él estaba con sus amigos, estaba Coppola también, en otra mesa”, recordó la animadora.

“No sé quién viene, si Coppola o quién, y me dice ‘Messi se quiere sacar una foto con vos’. Dije ‘¡¿Qué?! ¿Messi? ¡Yo me quiero sacar una foto con Messi, no Messi conmigo!”, continuó.

“Llego, se para y yo ya me emociono. Le digo ‘Hola, Messi. Qué placer’", dijo Susana. A lo que el capitán de la Selección Argentina le contestó con total humildad: "La foto es para mi mamá porque te quiere mucho. Te tiene en el living de casa en una foto”. Y Susana le contestó sorprendida: “’¡Ay, me vas a matar de amor! No me digas eso”.

“Hoy estoy con ella. Estoy con Celia. Es un amor”, dijo Susana sobre el vínculo que generó con la madre del futbolista.