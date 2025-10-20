A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SORPRESIVO

Quién es el nuevo participante que se sumó a MasterChef Celebrity tras la renuncia de Pablo Lescano

Tras la renuncia de Pablo Lescano, MasterChef Celebrity presentó a un nuevo participante que llega desde el mundo del rock con mucha actitud.

20 oct 2025, 23:15
wanda nara y pablo lescano
wanda nara y pablo lescano

Luego de la inesperada renuncia de Pablo Lescano, este lunes se reveló quién ocupará su lugar en MasterChef Celebrity (Telefe). El nuevo participante es nada menos que Walas, nombre artístico de Guillermo Cidade, líder de la emblemática banda de rock argentino Massacre.

La noticia fue anunciada por Wanda Nara al inicio del programa, quien presentó al flamante concursante con entusiasmo: “Vivimos la eliminación de Roña pero nos sorprendió la renuncia de Pablo, así que vamos a darle la bienvenida a un nuevo competidor. Él también es músico. Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock. Les pido un gran aplauso para Walas”.

Leé también

Wanda Nara reveló qué hizo Maxi López por ella y Evangelina Anderson y generó sorpresa en MasterChef Celebrity

wanda nara revelo que hizo maxi lopez por ella y evangelina anderson y genero sorpresa en masterchef celebrity

Con su estilo característico, el músico expresó sus ganas de competir: “Me encantaría ganar el premio”, y no dejó pasar la salida de Lescano: “Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Yo les voy a dar rock, él es más de la cumbia y yo soy del rock alternativo, del pop, vengo a darles contracultura”.

Acto seguido, el jurado Damián Betular quiso saber cómo se lleva con la cocina, y Walas respondió con sinceridad: “Una de las cosas que quiero es cocinar bien y no me sale. Soy bastante amateur, cocino algo para amigos, en las fiestas y hago asados. Pero no sé demasiado”.

Con humildad y buena onda, cerró su presentación con una frase dedicada al jurado: “Quiero aprender de ustedes, maestros”, dirigiéndose a Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

Embed

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity

Este domingo se llevó a cabo la primera gala de eliminación en MasterChef Celebrity (Telefe), y como era de esperar, el clima se volvió tenso en el estudio. Uno de los participantes tuvo que abandonar la competencia luego de no lograr convencer al exigente jurado con su preparación.

Los famosos que quedaron en zona de riesgo se enfrentaron a una consigna tradicional con un toque de innovación: cocinar albóndigas acompañadas de salsa y una guarnición. El plato, definido como “muy popular”, debía fusionar “sabores conocidos con un twist de originalidad”.

Luego de probar cada una de las presentaciones, el jurado conformado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui convocó a Andy Chango, Julia Calvo, Susana Roccasalvo y Pablito Lescano. A los cuatro les comunicaron que continuaban en carrera. Sin embargo, Pablo sorprendió al anunciar que dejaba el certamen por compromisos laborales.

Más tarde, los chefs llamaron a Roña Castro, Esteban Mirol, Emilia Attias y Luis Ventura para dar a conocer la decisión final. "Cuatro platos con muchas dificultades, es milimétrico lo que decidimos. Entendemos que es la primera semana, es muy difícil irse primero, pero las reglas son las reglas", expresó Damián Betular, dejando en claro lo ajustado del resultado.

"Quienes se salvan y continúan una semana más en esta competencia son Emilia y Esteban", anunció el pastelero. Y así llegó el momento más tenso de la noche: "El cocinero que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Roña. Felicitaciones Luis, seguís en competencia".

De Santis le dedicó unas emotivas palabras al boxeador: "Te conocimos poco pero sabemos lo mucho que haces en tu vida afuera de acá, para esos comedores, tu familia, sos una persona muy bondadosa, así que por eso te felicito un montón".

Roña cerró su participación con una frase que reflejó su espíritu deportivo y compañerismo: "Ojalá que gane el mejor de todos los compañeros".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
MasterChef Celebrity Pablo Lescano

Lo más visto