Quién es el nuevo participante que se sumó a MasterChef Celebrity tras la renuncia de Pablo Lescano

Con humildad y buena onda, cerró su presentación con una frase dedicada al jurado: “Quiero aprender de ustedes, maestros”, dirigiéndose a Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

Este domingo se llevó a cabo la primera gala de eliminación en MasterChef Celebrity (Telefe), y como era de esperar, el clima se volvió tenso en el estudio. Uno de los participantes tuvo que abandonar la competencia luego de no lograr convencer al exigente jurado con su preparación.

Los famosos que quedaron en zona de riesgo se enfrentaron a una consigna tradicional con un toque de innovación: cocinar albóndigas acompañadas de salsa y una guarnición. El plato, definido como “muy popular”, debía fusionar “sabores conocidos con un twist de originalidad”.

Luego de probar cada una de las presentaciones, el jurado conformado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui convocó a Andy Chango, Julia Calvo, Susana Roccasalvo y Pablito Lescano. A los cuatro les comunicaron que continuaban en carrera. Sin embargo, Pablo sorprendió al anunciar que dejaba el certamen por compromisos laborales.

Más tarde, los chefs llamaron a Roña Castro, Esteban Mirol, Emilia Attias y Luis Ventura para dar a conocer la decisión final. "Cuatro platos con muchas dificultades, es milimétrico lo que decidimos. Entendemos que es la primera semana, es muy difícil irse primero, pero las reglas son las reglas", expresó Damián Betular, dejando en claro lo ajustado del resultado.

"Quienes se salvan y continúan una semana más en esta competencia son Emilia y Esteban", anunció el pastelero. Y así llegó el momento más tenso de la noche: "El cocinero que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Roña. Felicitaciones Luis, seguís en competencia".

De Santis le dedicó unas emotivas palabras al boxeador: "Te conocimos poco pero sabemos lo mucho que haces en tu vida afuera de acá, para esos comedores, tu familia, sos una persona muy bondadosa, así que por eso te felicito un montón".

Roña cerró su participación con una frase que reflejó su espíritu deportivo y compañerismo: "Ojalá que gane el mejor de todos los compañeros".