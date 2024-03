Se viralizaron polémicas actitudes de Rosina que la convertirían en la próxima eliminada de Gran Hermano

En primer lugar, la uruguaya fue duramente criticada por chuparle los pies a Manzana y a otros participantes de Gran Hermano. Algunos de ssus compañeros comenzaron a sospechar que tenía un fetiche y no se podía controlar.

Por otro lado, Chula, que decidió abandonar el reality por propia voluntad, contó que Rosina le pidió que la acompañara al baño para poder charlar, pero no se imaginó que iba a hacer sus necesidades con la puerta abierta: “¡Un espanto! Me hizo oler su mierd...”.

Por último, volvió a cobrar notoriedad el momento en el que se le metió en la ducha a Licha Navarro, quien luego les comentó lo que ocurrió al resto de los jugadores, completamente indignado ya que estaba totalmente desnudo. “Te vi la cola. La tenés blanca”, fue el comentario que ella le hizo tras observarlo sin ropa.

El motivo que despertó el llanto desconsolado de Rosina en Gran Hermano

Rosina Beltrán siempre soñó con estar en la casa de Gran Hermano para vivir la experiencia, mostrarse ante millones de personas y ganar popularidad. Ese sueño se cumplió, pero no todo es color de rosas.

En las últimas horas, la uruguaya tuvo una fuerte crisis en la casa de Gran Hermano. La morocha entró en llanto porque extraña a su familia y empieza a sentir los efectos del encierro.

Nicolás Grosman intentó contenerla, mientras ella intentaba explicarle qué le había generado tanta angustia. "Necesito un abrazo, esa contención de mi madre, que acá no la tengo. Eso me mata", expresó.

"¿Sabés cuánto tiempo queda acá dentro? Dos meses... Van a pasar como si nada", le dijo su compañero. "Es que si tuviera la contención de mi mamá me quedaría meses. Amo estar acá. Es lo mejor que me pasó en la vida. Es una de las mejores experiencias", siguió Rosina.

"Que sea tan difícil y fuerte es lo que lo hace bueno. No cualquiera se banca tanto tiempo acá, encerrado... Estás pagando el precio. Pero es hermoso", remarcó Nico. "Esto no me pasa seguido. Hoy me pasó. Yo por lo general estoy feliz acá adentro, pero no se puede estar siempre bien. Es como la vida, afuera, tenés bajones…", detalló la uruguaya.

Rosina está en la plata xxl de nominados y las encuestas en las redes dicen que tiene -junto con Cata- grandes posibilidades de dejar el juego.