La conmovedora reconciliación de Lowrdez Fernández y Lissa Vera de Bandana tras el conflicto: "Guerrera"

Lowrdez Fernández estuvo invitada al estudio de LAM (América Tv) y se dio un emotivo reencuentro y reconciliación definitiva al aire con Lissa Vera, ambas integrantes del grupo musical Bandana.
Las cantantes del grupo Bandana Lowrdez Fernández y Lissa Vera hablaron en LAM y dejaron atrás algunas diferencias que mantuvieron en el último tiempo.
Fue tras el conflicto que las distanció por la denuncia de Lissa al novio de Lowrdez, Leandro García Gómez, a quien señaló por las actitudes que observaba para con su colega y compañera.
Las Bandana dejaron atrás el enojo y protagonizaron una charla sincera y conmovedora al aire a casi tres meses del delicado episodio de violencia de género que terminó con la ex pareja de Lowrdez Fernández detenida.
"Es acomodar un montón de cosas y nos pasa mucho también que es muy sólido cuando estamos las originales, porque nunca cambiamos, cuando estamos arriba del escenario algo mágico pasa", dijo Fernández desde el estudio.
Después llegó el momento en que Ángel de Brito les consultó por cómo se encontraban las cosas entre las dos y ahí Lowrdez Fernández explicó qué les pasó.
"Tuvimos nuestra charla, en muchas cosas no estamos de acuerdo, sin embargo creo que nos encontramos gracias a Dios arriba del escenario y nos dimos cuenta que es amor lo que sangra", indicó.
Y destacó: "Lissa es una guerrera y si no fuera por ella no hubiera quedado, era la Bandana Robocop, me ha ayudado muchísimo en la vida".
En cuanto a las diferencias que tuvieron hace poco, Fernández comentó: "No creo que fue una pelea sino un desencuentro, Lissa sintió que tenía que actuar por mí de determinada manera y yo sentí que no. Hicimos lo que pudimos y ella hizo lo mejor que pudo, lo hizo desde el amor como mi vieja".
“¿Cuándo entendiste eso?”, le repreguntó el panelista Pepe Ochoa. Y Lowrdez remarcó: “Esta mirada siempre la tuve, pero ella nunca agarró un teléfono ni me llamó”.
Tras escucharla atentamente e intercambiar varias palabras amistosas, Lissa Vera comentó: "Lowrdez sabes que te quiero un montón y feliz de que estés bien y como yo te conozco, como yo sabía que siempre fuiste". "Te amo loquita, saludos a la familia", finalizó emocionada Lowrdez desde el piso.
Luego de la histerectomía a la que debió someterse el pasado 26 de noviembre en el Sanatorio Finochietto, Lowrdez Fernández contó cómo vive el post operatorio, cómo serán sus próximos días y cuánto la ayudaron los mensajes de sus seguidores.
El procedimiento se llevó a cabo tras detectársele tumores benignos a la cantante. La integrante de Bandana compartió una storie en la que expresó su ansiedad por terminar con todo mientras iba camino a la clínica: “No doy más, quiero que llegue el ‘3,2,1 dormite’ y que me saquen esto de una vez”.
Horas después su mamá, Mabel López, llevó tranquilidad al confirmar ante las cámara de Desayuno Americano (América TV) que todo había salido bien, así como también explicó de qué manera le detectaron el enorme quiste en uno de sus ovarios y la enorme cantidad de miomas en el útero.
Luego, Lowrdez Fernández compartió un video en sus Instagram Stories para darle la buena noticia ella misma a sus fans: "Ya estamos acá, a pasarla bien, ya me dieron el alta. Obviamente tengo que empezar a caminar de a poquito", señaló ya más tranquila la artista.
Y cerró: "Gracias a todos los por mensajitos, estoy súper sorprendida y muy muy contenta con su amor. Les deseo un gran fin de semana para todos".