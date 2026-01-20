La conmovedora reconciliación de Lowrdez Fernández y Lissa Vera de Bandana tras el conflicto: "Guerrera"

Después llegó el momento en que Ángel de Brito les consultó por cómo se encontraban las cosas entre las dos y ahí Lowrdez Fernández explicó qué les pasó.

"Tuvimos nuestra charla, en muchas cosas no estamos de acuerdo, sin embargo creo que nos encontramos gracias a Dios arriba del escenario y nos dimos cuenta que es amor lo que sangra", indicó.

Y destacó: "Lissa es una guerrera y si no fuera por ella no hubiera quedado, era la Bandana Robocop, me ha ayudado muchísimo en la vida".

En cuanto a las diferencias que tuvieron hace poco, Fernández comentó: "No creo que fue una pelea sino un desencuentro, Lissa sintió que tenía que actuar por mí de determinada manera y yo sentí que no. Hicimos lo que pudimos y ella hizo lo mejor que pudo, lo hizo desde el amor como mi vieja".

“¿Cuándo entendiste eso?”, le repreguntó el panelista Pepe Ochoa. Y Lowrdez remarcó: “Esta mirada siempre la tuve, pero ella nunca agarró un teléfono ni me llamó”.

Tras escucharla atentamente e intercambiar varias palabras amistosas, Lissa Vera comentó: "Lowrdez sabes que te quiero un montón y feliz de que estés bien y como yo te conozco, como yo sabía que siempre fuiste". "Te amo loquita, saludos a la familia", finalizó emocionada Lowrdez desde el piso.

La compleja cirugía de Lowrdez Fernández: el video con su palabra

Luego de la histerectomía a la que debió someterse el pasado 26 de noviembre en el Sanatorio Finochietto, Lowrdez Fernández contó cómo vive el post operatorio, cómo serán sus próximos días y cuánto la ayudaron los mensajes de sus seguidores.

El procedimiento se llevó a cabo tras detectársele tumores benignos a la cantante. La integrante de Bandana compartió una storie en la que expresó su ansiedad por terminar con todo mientras iba camino a la clínica: “No doy más, quiero que llegue el ‘3,2,1 dormite’ y que me saquen esto de una vez”.

Horas después su mamá, Mabel López, llevó tranquilidad al confirmar ante las cámara de Desayuno Americano (América TV) que todo había salido bien, así como también explicó de qué manera le detectaron el enorme quiste en uno de sus ovarios y la enorme cantidad de miomas en el útero.

Luego, Lowrdez Fernández compartió un video en sus Instagram Stories para darle la buena noticia ella misma a sus fans: "Ya estamos acá, a pasarla bien, ya me dieron el alta. Obviamente tengo que empezar a caminar de a poquito", señaló ya más tranquila la artista.

Y cerró: "Gracias a todos los por mensajitos, estoy súper sorprendida y muy muy contenta con su amor. Les deseo un gran fin de semana para todos".