Rusherking confesó qué tatuaje se hizo la China Suárez por él: la reacción de Wanda Nara

"Tengo el nombre de mi mamá, un corazoncito, el nombre de un tema mío, mi signo", explicó el joven artista. Ahí Wanda le consultó si él se tatuó alguna vez por alguna chica y él respondió negativamente.

Después la conductora fue por más y le preguntó si se tatuaron algo de él alguna vez y ahí Rusherking confirmó: "Si, se tatuaron mi boca", sin dar más precisiones de quién ni en qué zona del cuerpo. A lo que Wanda reaccionó dejando abierta la investigación virtual para saber de quién se trataba: "Voy a buscarlo en redes".

Lo cierto es que rápidamente desde las redes trascendieron las fotos de posteos de tiempo atrás en Instagram y las pruebas en imágenes muestran el tatuaje de una boca que posee la China Suárez en uno de sus brazos, que sería de su ex Rusherking.

la china suarez tatuaje boca rusherking 2

la china suarez tatuaje boca rusherking

Los picantes palitos de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity que incomodaron a Rusherking

Wanda Nara deslizó tremendos dardos contra la China Suárez, ex pareja de Rusherking, y el participante no pudo evitar su reacción.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se percató de la presencia conjunta de Rusherking -ex novio de la actriz-, y de Julia Calvo, quien trabajó con la China no sólo en Casi Ángeles sino también en ATAV, y no dudó en disparar picantísimas frases en clara referencia a la actual novia de Mauro Icardi.

Mientras apuraba a todos los participantes de la noche en el momento del emplatado final, Wanda Nara gritó: “¡Últimos 10 segundos! Dale, Julia, por favor. Las amigas de mis enemigos son mis amigas”.

En ese instante, el cantante no pudo evitar reaccionar al evidente comentario indirecto contra la China Suárez y soltó: “Es raro eso”. Y Wanda subió más la apuesta y volvió a disparar: “Y los ex de mis enemigas también son mis amigos”.

Rusherking no pudo dejar de referirse a los dichos de la conductora en el backstage de la competencia y se sinceró con picardía: “Ya sabía que caía yo en la volteada. Estoy ligando mucho, pero a Wanda dámela siempre de amiga”.

Ya de vuelta con las imágenes de la competencia, se la pudo ver a la conductora rematar su filosa chicana con un dicho popular, el cual lo dijo con un marcado error.

“Al que le queda el poncho, que se lo ponga”, lanzó la conductora frente a todos los participantes al tiempo que el jurado Damián Betular y la corrigió inmediatamente al señalarle que la frase correcta es “al que le quepa el poncho, que se lo ponga”.