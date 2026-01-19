Rusherking confesó qué tatuaje se hizo la China Suárez por él: la reacción de Wanda Nara

Eugenia la China Suárez y Rusherking estuvieron de novios un año, desde mayo de 2022 hasta abril de 2023, y confirmaron su separación a través de redes sociales con mensajes desde sus cuentas donde anunciaban la separación.
En una charla con Wanda Nara en MasterChef Celebrity, el cantante Rusherking contó el tatuaje que se hizo su ex la China Suárez cuando estaban saliendo.
"Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, expresaba con dolor por aquel entonces la actriz al confirmar el final del vínculo.
Lo cierto es que en la última edición, Rusherking contó por primera vez en televisión el tatuaje que se hizo la China Suárez por él cuando estaban de novios.
Fue en una distendida y profunda charla con Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Telefe) en su recorrida por los lugares de los participantes, cuando le conductora indagó por los tatuajes del cantante en su brazo al notar varios.
"Tengo el nombre de mi mamá, un corazoncito, el nombre de un tema mío, mi signo", explicó el joven artista. Ahí Wanda le consultó si él se tatuó alguna vez por alguna chica y él respondió negativamente.
Después la conductora fue por más y le preguntó si se tatuaron algo de él alguna vez y ahí Rusherking confirmó: "Si, se tatuaron mi boca", sin dar más precisiones de quién ni en qué zona del cuerpo. A lo que Wanda reaccionó dejando abierta la investigación virtual para saber de quién se trataba: "Voy a buscarlo en redes".
Lo cierto es que rápidamente desde las redes trascendieron las fotos de posteos de tiempo atrás en Instagram y las pruebas en imágenes muestran el tatuaje de una boca que posee la China Suárez en uno de sus brazos, que sería de su ex Rusherking.
Wanda Nara deslizó tremendos dardos contra la China Suárez, ex pareja de Rusherking, y el participante no pudo evitar su reacción.
La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se percató de la presencia conjunta de Rusherking -ex novio de la actriz-, y de Julia Calvo, quien trabajó con la China no sólo en Casi Ángeles sino también en ATAV, y no dudó en disparar picantísimas frases en clara referencia a la actual novia de Mauro Icardi.
Mientras apuraba a todos los participantes de la noche en el momento del emplatado final, Wanda Nara gritó: “¡Últimos 10 segundos! Dale, Julia, por favor. Las amigas de mis enemigos son mis amigas”.
En ese instante, el cantante no pudo evitar reaccionar al evidente comentario indirecto contra la China Suárez y soltó: “Es raro eso”. Y Wanda subió más la apuesta y volvió a disparar: “Y los ex de mis enemigas también son mis amigos”.
Rusherking no pudo dejar de referirse a los dichos de la conductora en el backstage de la competencia y se sinceró con picardía: “Ya sabía que caía yo en la volteada. Estoy ligando mucho, pero a Wanda dámela siempre de amiga”.
Ya de vuelta con las imágenes de la competencia, se la pudo ver a la conductora rematar su filosa chicana con un dicho popular, el cual lo dijo con un marcado error.
“Al que le queda el poncho, que se lo ponga”, lanzó la conductora frente a todos los participantes al tiempo que el jurado Damián Betular y la corrigió inmediatamente al señalarle que la frase correcta es “al que le quepa el poncho, que se lo ponga”.