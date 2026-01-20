La reacción menos pensada de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por el casamiento con Lali Espósito

Esa postura, lejos de pasar inadvertida, ya le trajo consecuencias. Vale recordar que recientemente Moria Casán no dudó en cuestionarlo al aire al tildarlo de “creído” luego de que él se negara a visitarla en su programa de televisión, sabiendo que el tema central de la entrevista no sería otro que su noviazgo y futuro casamiento con la intérprete de Disciplina y Quiénes son, entre muchos otros hits. Así las cosas, por ahora Pedro sigue firme en su decisión y no parece dispuesto a cambiarla.

Es posible que la enorme repercusión que tuvo el posteo de Lali lo haya llevado a replantearse haber hablado públicamente de sus planes de casamiento. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que tiene claro que el amor que siente por ella está por encima de cualquier ruido mediático. Y eso, al menos por ahora, lo sostiene.

Lali espósito y Pedro Rosemblat - compromiso

Cuál es la llamativa teoría de María O'Donnell sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat no deja de generar ruido en el mundo del espectáculo y sigue sumando interpretaciones de todo tipo. Esta vez, quien sorprendió con una lectura distinta fue María O’Donnell, que abordó el tema en su programa radial De acá en más (Urbana Play) y abrió un debate inesperado que rápidamente se trasladó a las redes.

Lejos de sumarse al entusiasmo general por el supuesto compromiso, la periodista puso el foco en un detalle lingüístico que, según ella, no fue tenido en cuenta. “¿Por qué todos dedujeron que se van a casar?”, lanzó al aire, descolocando a sus compañeros. Acto seguido, explicó su punto de vista y sembró la duda: “Porque el tiempo de verbo es ‘nos casamos’; para mí, ya se casaron”.

La afirmación no pasó inadvertida y generó una inmediata reacción en el estudio. Algunos integrantes del equipo plantearon que, de ser así, el enlace habría pasado totalmente desapercibido, sin celebración ni festejo público. Sin embargo, O’Donnell se mantuvo firme en su análisis y volvió a remarcar su postura: “Ya se casaron. Presten atención al tipo de verbo”.

Embed

El ida y vuelta fue subiendo de tono y Guido Bercovich intervino con una mirada más terrenal sobre la situación. “Esto es una cosa mundana. Vos estás analizándolo fríamente”, le respondió, intentando bajarle dramatismo a la interpretación. Pero la conductora no dio el brazo a torcer y profundizó su argumento: “Yo creo que estamos teniendo un error de interpretación con el tiempo de verbo. Alguien que anuncia su casamiento dice: ‘Nos vamos a casar’”.

La conversación sumó un nuevo elemento cuando Rolando Gallego aportó otro detalle que no pasó desapercibido para los oyentes. “Es un anillo de compromiso lo que se ve en el dedo de Lali”, señaló, alimentando aún más las especulaciones alrededor de la pareja.

Mientras tanto, el público quedó dividido entre quienes celebran la posibilidad de un casamiento ya concretado y quienes creen que se trata simplemente de un anuncio anticipado. Lo cierto es que, una vez más, Lali y Pedro lograron instalar el tema en la agenda mediática sin dar demasiadas explicaciones, dejando que cada palabra y cada gesto sean analizados al detalle. En el universo del espectáculo, cualquier mínimo indicio alcanza para encender el debate y esta historia, sin dudas, todavía tiene varios capítulos por delante.