El durísimo mensaje de Soledad Aquino a Cande y Mica Tinelli que expone una nueva interna familiar 

“¿A todos los papás les pasa que les diste todo y después no están? Seguro mañana me hacen quilombo, y seguiré siendo parte del silencio eterno”, escribió sin miedo alguno a las posibles reacciones, justamente de sus hijas Micaela y Candelaria.

Como era de suponer, el posteo generó una enorme repercusión en cuestión de minutos, donde los cibernautas le respondieron con mensajes tanto a favor como en contra de su evidente impulso en medio de una situación angustiante de su parte.

Desde "Se supone que estás hablando de tus hijas no?", "Sabes lo que yo daría por tener a mi mamita conmigo y hoy en el día de mi cumpleaños", "Los hijos no son nuestros, son de la vida... hacé tu vida y sé feliz que la vida continúa", hasta "@micatinelli @lele les habla tu madre..." o "Y si en vez de exponer a tus hijas en redes las llamás y les decís cómo te sentís... Hay que exponer menos y hablar de lo que nos pasa con las personas involucradas", fueron sólo algunos de los tantísimos mensajes que pueden leerse en su publicación. Mientras tanto, las destinatarias del desesperado pedido de atención de Soledad Aquino no se manifestaron al respecto, al menos públicamente.

Cómo reaccionó Soledad Aquino ante un costoso obsequio de Marcelo Tinelli

A más de tres décadas de haber puesto punto final a su matrimonio, Marcelo Tinelli y Soledad Aquino siguen demostrando que es posible sostener un vínculo sano y respetuoso incluso después de una separación. Desde que decidieron tomar caminos distintos en 1993, cuando sus hijas Micaela y Candelaria aún eran muy chicas, ambos se han encargado de remarcar públicamente que entre ellos prima el cariño, la contención y el acompañamiento mutuo.

Ese lazo quedó especialmente en evidencia en uno de los momentos más difíciles de la vida de Soledad, cuando atravesó un delicadísimo cuadro de salud que la llevó a recibir un trasplante de hígado. Durante todo ese proceso, el conductor estuvo presente, atento a cada paso de la intervención quirúrgica y a la extensa recuperación posterior, acompañándola de manera constante.

Así lo demostró Sole en agosto del año pasado, cuando volvió a emocionar a sus seguidores al expresar, una vez más, el profundo agradecimiento que siente hacia su exmarido. Todo ocurrió a partir de un gesto tan concreto como significativo: un regalo que necesitaba desde hacía tiempo y que llegó en un momento clave.

El regalo que Marcelo Tinelli le hizo a Soledad Aquino

A través de su cuenta de Instagram, Aquino compartió un video en el que se la ve sonriente junto a un nuevo lavarropas. Allí relató con emoción el alivio que significó recibirlo luego de atravesar meses complicados. “¡Qué bello regalo, Dios! Después de tres meses de lavar mitad a mano y en los lavarropas del barrio, recibí este regalo salvador”, expresó conmovida.

Pero el posteo no quedó solo en eso. Fiel a su estilo sincero, Aquino decidió dedicarle unas palabras muy especiales a Tinelli, dejando en claro el lugar que ocupa en su vida. “Gracias Marcelo Tinelli por todo. Por haberme dado la posibilidad de ser madre y ayudarme en todo lo que podés. Aunque estén difíciles los tiempos. Gracias, gracias y más gracias. Dios te bendiga y te recompense tu infinita bondad”, escribió, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.

La historia entre Marcelo y Soledad comenzó en 1980, cuando se conocieron trabajando en el emblemático programa “Badía y Compañía”. Ella se desempeñaba como productora del ciclo conducido por Juan Alberto Badía y, tras seis años de relación, decidieron casarse en 1986. Fruto de ese amor nacieron Micaela y Candelaria, el gran orgullo de ambos.

Si bien la pareja se separó en 1993, con el paso del tiempo lograron construir una relación basada en el respeto y la familia, algo que quedó demostrado en los momentos más difíciles. En 2021, Aquino recibió un trasplante de hígado luego de sufrir una grave enfermedad hepática originada en una hepatitis C, que derivó en cirrosis y serias complicaciones. La operación fue extensa y compleja, con varios episodios críticos, pero tras meses de internación y rehabilitación, Soledad logró salir adelante, agradecida por la nueva oportunidad de vida y por el apoyo incondicional de sus seres queridos.