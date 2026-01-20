El feroz cruce entre Emilia Attias y Esther Goris que casi termina a las piñas en MasterChef Celebrity

Horas más tarde, la actriz presentó ante el jurado un ceviche de dorado que recibió una devolución muy positiva, a pesar de que no es habitual utilizar un pescado de río para ese tipo de preparación. Con ironía y cierta revancha, Esther terminó “agradeciéndole” a Attias tras los elogios.

Desde su estación, Emilia no dejó pasar el episodio y lanzó una chicana que se escuchó en todo el estudio: “Tiene que prometer no robar más nada”, disparó entre risas. Además, se quejó por las consecuencias físicas del forcejeo: el fuerte olor a pescado que le había quedado impregnado en la ropa.

Minutos después, Attias presentó su plato, una sopa de salmón, y Wanda volvió a traer el tema al centro de la escena al recordar que ambas “casi se van a las trompadas”. Lejos de desmentirlo, la actriz reafirmó su postura sin filtros: “No lo iba a soltar, era mío”, sentenció, dejando en claro que el cruce fue tan real como inesperado.





Quién se quedó con el último lugar para volver a Masterchef Celebrity

El repechaje de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity llegó a su fin con la gala de regreso emitida por la pantalla de Telefe en la noche del lunes 19 de enero. Las participantes que ganaron su ticket a la competencia fueron Esther Goris y Emilia Attias además de Rusherking, que lo había logrado en el programa anterior.

En un capítulo dedicado al pescado, Attias logró quedarse con el último lugar que otorgaban Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Goris ya había sido elegida por ellos y el jurado llamó a Sofi Martínez y a la exCasi Ángeles para la última definición de la jornada.

“Quien se lleva el delantal blanco y vuelve a las cocinas de Masterchef Celebrity es… ¡Emilia!”, comunicó Martitegui, causando así la algarabía total de Attias.

Emilia y Sofi se deshicieron con elogios entre sí, y Wanda Nara consignó que vuelve una gran competidora a las cocinas de Masterchef Celebrity Argentina.

Quiénes son los eliminados de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity Argentina

-Jorge “Roña” Castro

-Pablo Lescano (abandonó por decisión propia)

-Esteban Mirol

-Diego "Peque" Schwartzman

-Luis Ventura

-Walas

-Valentina Cervantes (abandonó por decisión propia)

-Alex Pelao

-Eugenia Tobal

-Julia Calvo

Momi Giardina

-Sofi Martínez

-Emilia Attias