Qué es el Family Office: la herramienta que podría destrabar el conflicto de Tini Stoessel con su papá Alejandro

Y agregó: "Lo hacen muchas familias que todos viven de la misma vaca lechera entonces para tener organizado y que no pase esto que pasa ahora tienen alguien de afuera".

En ese sentido, la panelista marcó algo que llamó la atención de la cantante en cuanto a su hermano: "Me contaban también que una de las cosas que también llamó la atención es que por ejemplo Fran tiene muchos boliches, uno de ellos en Madrid. Entonces lo que ella se pregunta (Tini) en un punto es ¿de dónde lo hizo? Si no trabaja".

Y Daniel Ambrosino aportó: "Me dicen que todos los shows internacionales que hacía Tini la tramisión la manejaban tanto el padre como el hermano".

El dato económico de Tini Stoesel que despertó las sospechas de Rodrigo De Paul

Luis Ventura reveló al aire en PrimciasYa (América Tv) el rol clave de Rodrigo De Paul al alertarle a su novia y futura esposa Tini Stoessel que se interiorice sobre su verdadero patrimonio.

“Hay algo que hay que considerar ¿cómo cambia el criterio Tini?", introdujo el conductor. Y siguió su relato: “Esto se empieza a despabilar cuando Rodrigo de Paul, mano derecha de Lionel Messi en la Selección Nacional, se acercó a lo que era el manejo del operativo Messi con Jorge Messi padre, manejando todo un emporio económico y comercial".

"Y entró justamente a preguntar qué patrimonio tenía realmente Tini Stoessel. Y ahí se dan cuenta de que Tini era dueña de un gran emporio sin serlo. No tenía nada de nada. Pero no estaba solo Alejandro, estaba también Fran, el hermano de Tini, razón por la cual ella fue frenando hasta el momento en que le presentó un contrato prenupcial a Rodrigo de Paul”, reveló el periodista .

“Los que rodeaban la parte económica de Rodrigo de Paul, uno de los estandartes del campeón del mundo, dijeron ‘No, pará, vos no tenés que firmar esto. Esto hay que averiguar, empezar a investigar’, y ahí salta la liebre de los 70 millones que justamente está buscando Tini y no los encuentra”, marcó Ventura sobre la sugerencia desde el entorno contable de De Paul a Tini Stoessel.