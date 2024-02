Sergio Lapegüe enfrentó la versión de enojo con Jonatan Viale y reveló qué hizo antes de su llegada a TN

"Debutó Jonatan Viale y los históricos de TN explotaron por las pretensiones y las preferencias ante la llegada del periodista al canal", indicó el periodista.

Y detalló los beneficios con los que contaría Viale y habría detonado en un fuerte malestar interno: "Un teleprompter para el conductor, nunca antes tuvieron y se manejaban de manera tradicional con cartulinas. Un micrófono exclusivo con su nombre grabado en el estuche. El privilegio de un escritorio propio y luces solo para su programa".

"Sus colegas se sienten descuidados y desatendidos. El más enojado es Sergio Lapegüe, quién puso el grito en el cielo", sumó el periodista.

jonatan viale sergio lapegue info.jpg

En tanto, en el programa LAM, América Tv, se analizó este tema y remarcaron: "Esto pasa en general en todos los canales, cualquier cosa va a generar discordia obviamente. Lapegüe se bancó ese canal, Jony tiene prioridad para las entrevistas por ejemplo...", precisó Ángel de Brito.

En este contexto, y en medio de los trascendidos de una picante interna con Jonatan Viale, PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Sergio Lapegüe, quien se refirió a esta información que circula y lo desmintió rotundamente.

"Gracias por preguntar. Es todo falso. No es cierto que esté enojado ni con Jonatan ni con nadie. No sé de dónde sacan eso", comenzó su aclaración el conductor.

Y remarcó contundente: "Es más, antes de que comience su programa, tomamos un café. Le ofrecí toda la ayuda para su programa. Y hasta pedí sacarlo al aire en mi noticiero el día de su debut. Por lo tanto lo que dijeron no es verdad".

Embed

Jonatan Viale destrozó a Lali Espósito tras sus dichos contra Javier Milei: "Le está afectando el novio"

Jonatan Viale criticó duramente este lunes a Lali Espósito, después de que la cantante se manifestara contra Javier Milei en el Cosquín Rock.

En el programa Pan y Circo, Radio Rivadavia, el periodista le tiró un palito a la artista y a su pareja Pedro Rosemblat. "¿Los antipatria? Una terminología... le está afectando el novio, ¿no?".

"Pero en serio, ¿los anti patria? Terminología vieja, categorías de los '60. Lali, una mujer tan inteligente, distinguida, ídolo popular... dejate de joder, atrasa. Pero si a ella le gusta usar esa palabra...", sumó indignado.

Y continuó: "¿De dónde viene esta pelea? Lali fue muy criticada por ser contratada por diferentes gobernaciones y municipios por sus shows. El año pasado le molestó mucho que digan que el gobierno de Neuquén le había pagado un recital por 40 palos. Milei también la chicaneó... ya venía desde hace rato la pelea".

"El punto es que Milei está recibiendo todo tipo de dardos de estos artistas que, casualmente, se despertaron porque se quedaron sin contrataciones del Estado", opinó Viale en un video que compartió en X (ex Twitter) El Ejército de LAM.

Y cerró el periodista: "Preguntas básicas; si tu familia no come, ¿vos sacás entradas para el cine o el teatro? Hay que priorizar gastos. Hoy la cultura no es prioridad. La prioridad está en resolver la pobreza".