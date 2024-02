Jonatan Viale destrozó a Lali Espósito tras sus dichos contra Javier Milei: "Le está afectando el novio"

"Pero en serio, ¿los antipatria? Terminología vieja, categorías de los '60. Lali, una mujer tan inteligente, distinguida, ídolo popular... dejate de joder, atrasa. Pero si a ella le gusta usar esa palabra...", sumó indignado.

"¿De dónde viene esta pelea? Lali fue muy criticada por ser contratada por diferentes gobernaciones y municipios por sus shows. El año pasado le molestó mucho que digan que el gobierno de Neuquén le había pagado un recital por 40 palos. Milei también la chicaneó... ya venía desde hace rato la pelea. El punto es que Milei está recibiendo todo tipo de dardos de estos artistas que, casualmente, se despertaron porque se quedaron sin contrataciones del Estado", opinó Viale en un video que compartió en X (ex Twitter) El Ejército de LAM.

Y cerró el periodista: "Preguntas básicas; si tu familia no come, ¿vos sacás entradas para el cine o el teatro? Hay que priorizar gastos. Hoy la cultura no es prioridad. La prioridad está en resolver la pobreza".

Eduardo Feinmann habló de su enfrentamiento con Jonatan Viale y lo ninguneó: "El hijo de..."

Los periodistas Eduardo Feinmann y Jonatan Viale desde hace unos meses están peleados, y ahora el conductor de Radio Mitre lo ratificó en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece) al ningunear a su colega.

El cronista del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le consultó por su relación actual con Viale y Feinmann disparó: "Con el hijo de Mauro Viale siempre fuimos compañeros de trabajo, la verdad es que... nada".

"No sé qué es lo que él va a hacer de su vida el año que viene, no tengo ni idea", expresó sobre el futuro laboral del periodista. Y sobre sus proyectos dijo: "Yo estoy enfocado en Radio Mitre y en mi programa de La Nación".

Por su parte, Marina Calabró, en A la tarde (América TV), opinó sobre la pelea entre los periodistas y afirmó: "Esta guerra es entre ellos. Me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones".

"Por ahora no hay ninguna intención de las partes, y me parece que está bueno que el canal no lo fuerce, porque si no fluye orgánicamente, tampoco tiene el efecto televisivo que se busca", agregó.