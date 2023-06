Silvia Freire, la mujer que acompaña a Silvina Luna en terapia intensiva: "Estaba notablemente cansada"

Silvia tiene a su marido internado en la misma clínica en la sala de terapia intermedia y al estar allí fue acompañando a Silvina en estos días durante su internación en terapia intensiva.

"Iba a visitarla varias veces. Ella estaba con Ezequiel (su hermano). Me había contado algunas cosas suyas. Quería estar sola y no molestar a sus amigos, no querían que la vieran", indicó.

Y remarcó: "A veces uno se siente cansado y dice cosas desde ese lugar. No es tan fácil como se ve de afuera".

"Ella (Silvina) está poniendo el cuerpo desde hace mucho y estaba notablemente cansada", explicó Freire sobre los últimos días que pasó la rosarina.

Y añadió: "Tiene una fuerza infinita. La conocí en El show del problema y ella creía mucho en el karma. Era muy buena compañera y muy espiritual".

En la mañana del miércoles, Ángel de Brito ofreció nuevos detalles sobre la compleja situación de Silvina Luna, quien se encuentra internada en terapia intensiva.

El conductor de América Tv dio detalles de la situación de la modelo, que se encuentra en un cuadro crítico: "Con respecto a Silvina Luna, el cuadro es el que conté en LAM. Es grave. Solo prudencia, porque está luchando por su vida". Asimismo, De Brito pidió a sus seguidores "confianza en los médicos y rezar por su recuperación".

Por su parte, Andrea Taboada amplió la información sobre la internación de Luna: "Lamentablemente, Silvina Luna está en terapia intensiva en el Hospital Italiano desde el día 14 de Junio. Ingresó por guardia con su hermano el día 13. Se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria. Continúa en lista de espera para transplante renal. Y está intubada".