Silvina Escudero logró recibirse y mostró su alocado festejo en familia: las fotos

Silvina Escudero locutora 1

En el carrusel se la puede ver a puro festejo en la vereda, llena de espuma y posando detrás del clásico marco de egresados, donde en este caso reza "Ya soy locutora", junto a detalles de flores, mariposas y un micrófono radial sobre diferentes postales suyas.

Silvina Escudero locutora 2

En tanto, después del típico ritual de la espuma, no faltaron las postales junto a seres queridos que se acercaron a acompañarla en este momento tan importante de su vida.

Silvina Escudero locutora 3

Cómo fue el festejo que Silvina Escudero le organizó a su perra Mulata por que 15 años

El enorme cariño que Silvina Escudero siente por sus animales volvió a quedar a la vista en agosto de este año, cuando decidió organizar un festejo muy especial para Mulata, su adorada perra, que cumplió 15 años. La bailarina, siempre atenta a cada detalle cuando se trata de sus mascotas, preparó una celebración íntima junto a su círculo más cercano para homenajear a quien considera una verdadera compañera de vida.

Para la ocasión, la perrita fue lookeada como una verdadera cumpleañera: lució un vestido con volados estilo tutú, un pequeño bonete y hasta participó del momento de la torta, en medio de una ambientación llena de cotillón y guiños festivos. Fue un encuentro que combinó emoción, humor y mucha ternura, reflejando el vínculo profundo que Silvina mantiene con sus animales.

Embed

En redes sociales, la artista compartió una serie de fotos y videos del evento, donde mostró cada instancia del festejo que armó con dedicación. Allí se pudo ver a Mulata disfrutando de su día rodeada de mimos y caricias, mientras la bailarina escribía unas palabras que dejaron en claro cuánto significa su mascota para ella. “Fiesta de 15 de Mulata. No sé en qué momento pasaron 15 años, solo sé que me hiciste y hacés feliz con tu existencia. Feliz cumple, Mulata de mi vida”, expresó Silvina, visiblemente conmovida por este nuevo aniversario.

silvina escudero festejo 15 años perra mulata 3

La conexión entre Escudero y sus perros no es nueva. Quienes la siguen desde hace años saben que la bailarina vive sus vínculos con una intensidad muy especial y que cada despedida o celebración ocupa un lugar importante en su vida emocional. Un ejemplo claro fue el momento durísimo que atravesó en 2020, cuando murió una de sus perritas, con la que compartió más de una década y media. En aquel entonces, Silvina le dedicó un sentido posteo que conmovió a sus seguidores: “Pasaron 16 años desde aquel día y hoy te estamos despidiendo. Mucha tristeza pero con el alma llena de saber que tuviste una vida hermosa llena de amor y calor de familia. Acompañanos desde arriba y danos fuerzas, sobre todo a mamá que era tu fiel compañera desde que me fui de casa. Gitanita hermosa por siempre en nuestros corazones. Te amamos, te amo por siempre! 26-01-2003 / 07-04-2020”.

Con el festejo de los 15 de Mulata, quedó claro una vez más que para Silvina sus mascotas son parte esencial de su familia y ocupan un lugar irremplazable en su corazón.