Silvina Escudero logró recibirse y mostró su alocado festejo en familia: las fotos
La bailarina compartió en sus redes el álbum fotográfico del festejo familiar por su nuevo título a pura espuma, globos y bengalas. Aquí las fotos de Silvina Escudero recibida.
10 dic 2025, 14:51
Silvina Escudero logró recibirse y mostró su alocado festejo en familia: las fotos
Por estas horas, Silvina Escudero compartió en sus redes sociales una noticia que la llenó de orgullo y emoción. Después de tres años de estudio se recibió de Locutora Nacional y lo festejó acompañada por todos su familiares más cercanos y su grupo de amigos más íntimos.
Su marido Federico y su hermana Vanina, junto a su sobrina Joaquina, por supuesto fueron de la partida, quienes la esperaron con flores, globos, bengalas y mucha espuma para felicitar a la flamante profesional de la voz.
Embed
A través de un posteo desde su cuenta de Instagram, la panelista de Polémica en el bar (América TV) publicó una serie de fotografías y videos donde puede apreciarse la emoción de todos sus seres queridos ante su nuevo logro.
"Oficialmente soy Locutora Nacional. Soy feliz”, escribió Silvina al pie de la publicación que rápidamente cosechó más de 25 mil likes y todo tipo de felicitaciones. Desde "Felicitaciones India!!! Siempre por más!!! Nada es imposible cuando hay esfuerzo y perseverancia! Felicitaciones LOCUTORA" que le dedicó su hermana; pasando por "Felicidades por tu esfuerzo y por no bajar los brazos nunca!!!" que le escribió Sergio Lapegüe; hasta el "Bravo" de Majo Martino y Fernanda Vives, fueron solo algunos de los tantos mensajes de felicitaciones que recibió la morocha.
En el carrusel se la puede ver a puro festejo en la vereda, llena de espuma y posando detrás del clásico marco de egresados, donde en este caso reza "Ya soy locutora", junto a detalles de flores, mariposas y un micrófono radial sobre diferentes postales suyas.
En tanto, después del típico ritual de la espuma, no faltaron las postales junto a seres queridos que se acercaron a acompañarla en este momento tan importante de su vida.
Cómo fue el festejo que Silvina Escudero le organizó a su perra Mulata por que 15 años
El enorme cariño que Silvina Escudero siente por sus animales volvió a quedar a la vista en agosto de este año, cuando decidió organizar un festejo muy especial para Mulata, su adorada perra, que cumplió 15 años. La bailarina, siempre atenta a cada detalle cuando se trata de sus mascotas, preparó una celebración íntima junto a su círculo más cercano para homenajear a quien considera una verdadera compañera de vida.
Para la ocasión, la perrita fue lookeada como una verdadera cumpleañera: lució un vestido con volados estilo tutú, un pequeño bonete y hasta participó del momento de la torta, en medio de una ambientación llena de cotillón y guiños festivos. Fue un encuentro que combinó emoción, humor y mucha ternura, reflejando el vínculo profundo que Silvina mantiene con sus animales.
Embed
En redes sociales, la artista compartió una serie de fotos y videos del evento, donde mostró cada instancia del festejo que armó con dedicación. Allí se pudo ver a Mulata disfrutando de su día rodeada de mimos y caricias, mientras la bailarina escribía unas palabras que dejaron en claro cuánto significa su mascota para ella. “Fiesta de 15 de Mulata. No sé en qué momento pasaron 15 años, solo sé que me hiciste y hacés feliz con tu existencia. Feliz cumple, Mulata de mi vida”, expresó Silvina, visiblemente conmovida por este nuevo aniversario.
La conexión entre Escudero y sus perros no es nueva. Quienes la siguen desde hace años saben que la bailarina vive sus vínculos con una intensidad muy especial y que cada despedida o celebración ocupa un lugar importante en su vida emocional. Un ejemplo claro fue el momento durísimo que atravesó en 2020, cuando murió una de sus perritas, con la que compartió más de una década y media. En aquel entonces, Silvina le dedicó un sentido posteo que conmovió a sus seguidores: “Pasaron 16 años desde aquel día y hoy te estamos despidiendo. Mucha tristeza pero con el alma llena de saber que tuviste una vida hermosa llena de amor y calor de familia. Acompañanos desde arriba y danos fuerzas, sobre todo a mamá que era tu fiel compañera desde que me fui de casa. Gitanita hermosa por siempre en nuestros corazones. Te amamos, te amo por siempre! 26-01-2003 / 07-04-2020”.
Con el festejo de los 15 de Mulata, quedó claro una vez más que para Silvina sus mascotas son parte esencial de su familia y ocupan un lugar irremplazable en su corazón.