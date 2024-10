Silvina Escudero se quebró en el Cantando 2024 al hablar de la pérdida de su embarazo: "El arte sana"

Acto seguido profundizó en lo difícil que fue alejarse de los medios y continuó: “Estamos hace muchísimos años en la búsqueda, con muchos tratamientos, y lo quiero decir como algo feliz porque hay un montón de mujeres que están en la misma y por redes nos acompañamos un montón”.

“Es un camino bastante solitario para la mujer y también para el hombre, que lo entiende a su manera, desde otro lugar y tiene un poner otra espalda. Es un desafío y es la vida que le toca a cada uno. Yo desde que tengo uso de razón trabajo y siempre me hizo bien”, afirmó

Y recordó: “Los últimos años fue difícil meterme para adentro, dedicar mi cuerpo a tanto pinchazo, cirugía. Y este año tomamos otra perspectiva con los médicos y dijimos que vuelva a trabajar .Así es como en marzo empecé, tratando de levantarme".

En ese sentido se mostró feliz de estar en el programa y aseguró: "Fue muy difícil atravesar el duelo de la pérdida de lo que nos tocó vivir, fueron momentos muy oscuros y la verdad que el arte sana. Por eso me hace bien venir, por eso elegí venir y estoy conectada con eso".

"Acompañó a todas las parejas y a todas las mujeres porque uno no elige la vida que le toca en ningún sentido. Uno no se tiene que victimizar porque cada uno tiene un camino diferente. La vida se trata de caerse y levantarse, es así, cada uno con su camino se tiene que levantar”, finalizó.

La tajante respuesta de Silvina Escudero al ser invitada por Matías Alé a su casamiento: "Fingir demencia"

Silvina Escudero recibió la invitación al casamiento de Matías Alé y Martina Vignolo que será en octubre de 2025 y al hablarse de este tema en el Cantando 2024, América Tv, la bailarina explicó cuál fue su respuesta.

Marcelo Polino le consultó a Silvina por este tema y ella explicó con firmeza: “Le agradecí la invitación (a Alé) pero no me parece ir con mi marido al casamiento de una ex pareja. Buenísimo si él quiere invitar a todos sus ex parejas, a mí me parece medio un loco. Desde el mayor de los respetos dije que no iba a ir”.

"Decir que no es tener mala onda, yo tampoco lo invité a mi casamiento porque no tengo vínculo y no fui al casamiento de ninguna ex pareja, no el de Matías. Y no sé si me gustaría ir al casamiento de una ex de mi marido, no me gusta fingir demencia", continuó la morocha.

A lo que Matías Alé reaccionó con humor: "¿Alguien quiere venir en lugar de Silvina?". Y aclaró que la gran fiesta de casamiento será costeada "de canje": "Son 25 años de estar laburando de esto".

"Todas las ex que hemos invitado han dicho que sí. Esos lugares los voy a usar para otra persona", explicó el actor ante la negativa de Silvina de ir a la boda con su marido.

"Nosotros queremos que disfruten todos", expresó Martina, presente en el estudio, aprobando la invitación de su novio a la ex.

Y además Silvina Escudero también se refirió a su relación con su hermana Vanina, aclarando algunos rumores de pelea entre las dos: “Soy la artífice de la frase: amo a mi hermana, nunca me pelearía con mi hermana"

"Ella llegó de Uruguay después de muchos años de vivir ahí y quedaron muchos proyectos que quedaron en el camino, como otros tantos”, dijo sobre un proyecto de marca de ropa que tenían en conjunto.

"Capaz no le pintó saludarme por redes por mi cumpleaños, no puedo hacer nada si no tuvo ganas. En la vida real, si claro que hubo mensajes”, concluyó sobre si la saludó por privado por su cumpleaños.