Vanina Escudero fue operada en medio de rumores de pelea con su hermana Silvina: "Me daba dolor"

Se trata de una hernia supra umbilical que la venía molestando hace un largo tiempo y le causaba dolor al momento de desarrollar sus actividades diarias o deportivas.

Antes de ingresar al quirófano en la Clínica Olivos y ya totalmente preparada, Vanina Escudero compartió una historia en Instagram donde dio detalles de la operación.

vanina escudero operada de una hernia.jpg

"Hoy me libero de una hernia supra umbilical que me daba dolor y me impedía muchos movimientos. Soy demasiado activa, amo el deporte y entrenar", precisó la bailarina.

Y agregó: "Me libero de ese ese bultito que veían en mis fotos y me preguntaban. Una cirugía simple para un gran equipo médico como el que me interviene".

Horas más tarde, mostró una imagen ya con el alta médica y en el auto acompañado del humorista uruguayo. "De alta! Volviendo a casa!", expresó feliz agradeciendo al personal médico que la atendió, su familia y los mensajes cariñosos de la gente.

vanina escudero de alta tras ser operada de una hernia.jpg

La muerte que golpe de cerca a Vanina Escudero: "Que difícil todo"

En un posteo en su cuenta de Instagram, Vanina Escudero publicó un emotivo mensaje para despedir a su mejor amiga, Mercedes. La ex vedette compartió algunas imágenes de una de las tantas tardes que estuvieron juntas.

"Mechi, esta fue la última tarde con vos antes de saber todo lo que vendría. Qué difícil todo esto habiendo compartido tanto desde los 7 años. Sin dudas, hay una parte mi vida que se va con vos: momentos, viajes, charlas, vida…", comenzó diciendo.

"Pura gratitud de saberte mi gran amiga. Un ser demasiado especial en tus palabras y tus silencios. Tu simpleza y humildad tenían un magnetismo único. ¿Quién no quería ser tu amiga? Sembraste demasiado y, en el último tiempo, no tuviste más que muestras enormes de todo ello", agregó.

En las últimas líneas de la publicación, Vanina remarcó que la llevará siempre en su corazón. "Por acá, no hago más que pensarte y entre todas recordamos miles de momentos. Qué difícil! Te voy a extrañar toda la vida. Volá muy alto y llená el cielo de tus mejores colores. Te amo Negra", concluyó.