Silvina y Vanina Escudero se mostraron juntas otra vez y dejaron en claro cómo está su relación

Así las cosas, luego de los festejos navideños, ambas compartieron fotos en sus redes sociales y se las vio nuevamente juntas celebrando una nochebuena en familia.

“Muy muy muy feliz Navidad”, escribió Silvina visiblemente feliz por el acercamiento hacia su hermana. En la misma imagen, también se pueden ver a sus padres, esposos, y a los hijos de Vanina.

Por su parte, la rubia también publicó las fotos de la celebración en su perfil y junto a emojis festivos, expresó: “¡Feliz Navidad para todos!”.

Silvina y Vanina Escudero navidad

Vanina Escudero contó la verdad sobre su distanciamiento con Silvina y cómo lograron reconciliarse

Este año Silvina y Vanina Escudero pasaron por un momento difícil en su vínculo como hermanas y después de largos meses de distancia lograron recomponer la relación.

Bajo este contexto, Vanina estuvo invitada este jueves al piso de Intrusos (América) y habló en primera persona acerca de lo que verdaderamente ocurrió entre las dos.

"Hablamos y está todo muy bien", aseguró ya que a través del dialogo pudieron escucharse y lograr un acercamiento para resolver sus cuestiones pendientes.

Luego, aclaró: “Quiero dejar los detalles para nuestra intimidad, me parece que este año pasaron muchas cosas y está bueno preservar la familia, a la gente que es constante en tu vida. Con los detalles se generan rispideces y discusiones que no tienen sentido".

No obstante, comentó: "No fue por dinero. Dieron todos los motivos habidos y por haber por los cuales podríamos haber tenido una distancia y la realidad es que nunca salieron a la luz los motivos”.

“Hoy estamos tan bien que no sé si tengo ganas de ponerme a revolver cosas que no suman. De todas las cosas que se dijeron muchas no estuvieron buenas y no tienen que ver con la realidad. Entiendo que son las reglas del juego, pero a veces las cosas que se dicen son terribles y no sé de dónde nacen”, manifestó.