Vanina Escudero reveló hace cuántos años no ve a Denise Dumas y qué pasó entre ellas: "Me dolió"

"No fue un tema de plata, dieron un montón de motivos a la luz y nada fue real. Se dijeron un montón de cosas que no están buenas y no tienen que ver con la realidad", dejó en claro. Y aseguró en esa línea: "Se dicen cosas terribles que no son reales y no sé de dónde nacen".

Sobre su distancia con Denise Dumas, que era la madrina de su hija Joaquina, Vanina Escudero aclaró: "Hace muchos años que no la veo a ella, es un tema viejo para mí y me incomoda que se hablen de mis hijos en televisión. Desde ese lugar es incómodo".

Y comentó que de este tema no le gusta hablar en público: "A mis hijos los resguardo, no me gusta. Hace cinco años no veo a Denise. Ella fue una persona importante en mi vida y me parece que no era un tema para hablar en televisión".

"Busqué un montón de veces hablar con ella (Denise) y nunca quiso hablar, ya está, somos todos adultos. Realmente la quería mucho y me dolió", cerró firme Vanina Escudero.

Silvina Escudero reveló si se reconcilió con su hermana Vanina en medio de sus problemas de salud

Silvina Escudero reconoció que hubo un acercamiento y reconciliación en las últimas horas con su hermana Vanina Escudero tras conocerse que no estaba pasando un buen momento de salud.

Si bien en la pista del Cantando 2024 evitó referirse a su hermana, en diálogo con Intrusos, América Tv, Silvina reconoció que se amigó con su hermana tras estar un tiempo distanciadas.

"No estuve internada, fui a la guardia de una clínica, sí estoy con muchos síntomas y preocupada por mis temas de columna que tenemos las bailarinas. Estos últimos tres meses me está castigando mucho mi columna", aclaró la bailarina primero sobre su actual estado de salud.

Y remarcó los dolores que viene padeciendo hace tiempo: "Más allá de lo emocional es algo físico que tengo y después nunca suma cuando uno está mal. Estoy preocupada por lo que estoy teniendo".

Sobre la relación con Vanina, Silvina reconoció: "Todos los vínculos afectan a uno. Entender que hoy no es siempre, las cosas van cambiando y mutando y nada es tan grave tampoco y todo tiene una solución".

"Nosotras ya hablamos, estamos en paz con Vanina", se sinceró Silvina Escudero. "¿Están amigadas?", le preguntó Guido Záffora. Y ella confirmó sonriente: "Sí, eso es una buena noticia".