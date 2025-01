Sin L-Gante ni su familia: así empezó el año Wanda Nara en Punta del Este... ¡completamente sola!

Wanda Nara PDE 2.png

Junto a la compañía de su teléfono celular del cual no se despega ni a sol ni sombra, Wanda se mostró al natural y despreocupada, aunque por momentos se la notó algo triste.

Y mientras sus hijos varones continúan en Europa junto a su papá, Maxi López, y sus hijas hacen lo propio en Buenos Aires en la casa que alquiló Mauro Icardi en Nordelta, luego de un buen rato pensativa se la pudo ver a Nara intercambiar algunas palabras con una misteriosa morocha que se recostó a tomar sol al lado de su reposera.

El desesperado mensaje de Wanda Nara con el que intentó reconciliarse con Mauro Icardi

Y cuando el polémico romance de Wanda Nara con L-Gante parecía totalmente consolidado, así como también el de Mauro Icardi con la China Suárez a pesar de no mostrarse juntos en las redes, este jueves se supo que la mediática intentó una reconciliación con el futbolista durante las primeras horas de este 2025.

Así lo aseguró Damasia Ochoa en Desayuno Americano (América TV) tras repasar el posteo con el que Wanda hizo un repaso de su 2024 en el que incluyó varias indirectas al padre de sus hijas, así como también se defendió de las versiones de su infidelidad a Icardi con el senegalés Keita Baldé.

Lo cierto es que Ochoa reveló que su hermano posteó en sus redes durante este miércoles 1° de enero: "Te extraño y si volvemos? Sería muy loco, no? Sí, sería un loco", y en el mismo posteo agregó: "Esto mandó ella a él. ¿Saben de quién hablo, no?", refiriéndose a Wanda Nara y Mauro Icardi.

Claro que inmediatamente la panelista del ciclo conducido por Pamela David explicó que su hermano le aseguró haber hablado con Mauro y que, tras saludarlo y desearle feliz año le confió que a las 5 de la mañana Wanda le escribió por privado "Te extraño y si volvemos? Sería muy loco, no?. No sólo eso, sino que le dice 'esto me lo mandó en borracha, sino no se explica'".

Fue allí que Damasia, conociendo los pormenores de la conversación de su hermano y el futbolista, analizó: "Hay algo que Wanda está haciendo, sólo ellos se entienden, que es como un mensaje que le está mandando a Mauro con un emoji".

Y aseguró: "ella está usando mucho un emoji que sería un código", según le detalló el panelista de LAM a Damasia. "Lo está buscando...", remató la integrante de Desayuno Americano al tiempo que cerró tajante con la deducción del angelito: "Está usando mucho el emoji del león y yo la conozco". ¿Qué dirá a todo esto L-Gante, quien hace horas le dijo públicamente a Nara que la extrañaba?