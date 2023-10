Sofi Martínez y Diego Leuco confirmaron su separación: los motivos

Y agregó: "Nada que no le pase a todo el mundo. Es ver un poco cómo enganchamos de nuevo, porque de verdad hay mucho amor. Estar en pareja, sobre todo en esta época, es difícil lo que hay que congeniar".

Ahí, le preguntó el cronista qué cosas tiene que congeniar una pareja. "No puedo, no me puedo abstraer ahora. Cualquier cosa que te diga se va a tomar de otra manera. Me costaría mucho ahora hacer una definición de eso", le respondió Leuco.

Más adelante, el cronista fue a buscar a la periodista deportiva y ella expresó que "cada pareja tiene momentos". "Estamos transitando uno más", admitió Martínez.

"¿El trabajo a veces complica?", le consultó el cronista. "A veces pasa, pero no es eso. La realidad es que él siempre me acompañó mucho en todos mis trabajos, al contrario, creo que es algo más de orgullo por el trabajo, por lo bien que le va, o por ver al otro realizado, haciendo lo que le gusta, que otra cosa", sostuvo. Acto seguido, el movilero volvió a insistir: "¿Qué paso?". "Sin definiciones",expresó Sofi.

Diego Leuco habló de su salud y explicó los motivos de su internación de urgencia

Diego Leuco estuvo internado de urgencia el sábado por la noche en una clínica, y su novia Sofía Martínez contó cuál fue el diagnóstico del periodista a través de su cuenta de Instagram.

“¿Quién tiene los leucocitos altos?”, escribió la periodista deportiva en una historia de Instagram en la que se ve a la pareja acostada en la cama de una clínica.

diego leuco 2.jpg

Diego, en la foto, llevaba colocada una vía para suero en uno de sus brazos, y también se ve parte de los resultados de los análisis de sangre que muestran que los glóbulos blancos tuvieron un valor por encima de lo normal.

“Fue una noche difícil pero ya está bien”, afirmó Martínez en uno de los videos que subió a sus redes y que generó preocupación sobre la salud del conductor.

Lo cierto es que el domingo, Diego Leuco grabó un video ya desde su casa acompañado de su novia y su perro y explicó qué fue lo que le pasó luego de ir a votar.

"Tengo una faringitis bastante fuerte, me pegó con mucha fiebre y tuve una desidratación importante, así que tuve que pasar la noche en el sanatorio", comentó el periodista.

Y cerró: "Fue una noche brava pero ya estamos en casa todos. Ya fuimos a votar, estoy con antibióticos, unas horitas de reposo y ya mañana nos vemos".