Sofía Aldrey se mostró súper incómoda al hablar de la escandalosa separación con Fede Bal: "Fue un..."

Consultada por su situación sentimental, Sofía destacó que está soltera: “Estoy muy bien, encontrándome conmigo y con mi trabajo, saliendo con amigas… Tranquila. Me pone un poco nerviosa la cámara…”. Ante la insistencia por saber más de cómo está su corazón, aseguró: “La verdad es que no hay nada para decir”.

“No uso aplicaciones de citas desde hace más de diez años. Siento que todo llega cuando tenga que aparecer. No me gusta y no me parece que esté bueno”, señaló sobre cuál es la mejor forma de buscar pareja.

Cuando le preguntaron directamente por Fede Bal, Aldrey se mostró incómoda: “Fue un año difícil, así que ahora estoy soltera, trabajando y divirtiéndome. Me apoyo mucho en mi familia y mis amigas, que son todo”.

“Lo otro es un tema cerrado en serio. No quiero hablar del tema, de verdad”, cerró Sofía Aldrey.

Tras el escándalo con Fede Bal, Carmen Barbieri dio su opinión sobre la familia de Sofía Aldrey y fue contundente

Desde que explotó la bomba del escándalo por los chats de Fede Bal con sus varias amantes, provocando así su separación de Sofía Aldrey, muchos de los involucrados en la novela se sintieron tocados, y una de ellas es la mamá del hombre en cuestión, Carmen Barbieri.

Lo cierto es que hace algunos días, se supo que la capocómica, que se encuentra en Mar del Plata una ciudad con mucha presencia de la familia de Sofia ya que son dueños de gran parte de la ciudad, fue rechazada en uno de los hoteles de los Aldrey.

En Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen habló del escándalo, y aclaró que no se cruzó con nadie y “les mando un beso, los quiero muchísimo, al abuelo lo conozco de toda la vida”.

“Yo creo que la familia entenderá mi posición, lo que la quiero y entiendo a Sofía, pero también quiero a mi hijo, soy la mamá, yo no puedo hablar de otra cosa de mi hijo más que como mi hijo, es un hombre él”, sumó Carmen en diálogo con Pampito y Estefi Berardi.

Además, aclaró que nunca se quiso hospedar en los hoteles de la familia, y fue todo un malentendido.