Sofía Gala está viviendo un romance con un reconocido actor

Embed

Flor de la V se mostró asombrada por el amorío entre la hija de Moria Casán y el galán de las telenovelas.

Maite reconoció que también quedó sin palabras cuando se enteró: "A mí me sorprendieron, no me los imaginaba juntos".

image.png

Sofía Gala y Juan Gil Navarro, juntos arriba y abajo de las tablas

Sofía Gala y Juan Gil Navarro estaría viviendo una historia de amor.

La hija de Moria Casán y el actor se conocieron trabajando juntos mientras ensayaban Closer, la obra que encabeza en el Multiteatro.

Al principio, había muy buena onda profesional y, con el correr del tiempo, nació algo más que una amistad.

Ahora, Sofía y Juan habría decidido darse una oportunidad.