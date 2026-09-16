La súplica de Evangelina Salazar a sus hijos en plena boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

“Mis hijos tenían todos compromisos (...) Creo que Julieta está por venir, que es la que puede ”, había expresado en diálogo con Intrusos.

De esta manera, las declaraciones volvieron a poner el foco en la intimidad de la familia Ortega-Salazar y en las distintas versiones que comenzaron a circular alrededor de la boda de Emanuel y Julieta.

Qué dijo Luciana Salazar tras el casamiento de Emanuel Ortega

La ausencia de Luciana Salazar en el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi generó distintas versiones alrededor de los motivos por los que la modelo no estuvo presente. Una de las principales especulaciones apuntó a una supuesta tensión con la familia y, especialmente, con la flamante esposa de su primo.

Ante la repercusión que tomó el tema, Salazar decidió hablar públicamente y utilizó sus historias de Instagram para desmentir las versiones que comenzaron a circular. La modelo se mostró molesta por las informaciones que consideró falsas y decidió aclarar su situación familiar.

“Viendo noticias falsas por todos lados”, escribió al comenzar su descargo, antes de referirse puntualmente a cada una de las versiones.

Uno de los primeros puntos que quiso aclarar estuvo relacionado con su vínculo con la familia Ortega. En ese sentido, fue contundente: “Con mi familia Ortega nos amamos y nadie está peleado con nadie, todo lo contrario”.

“Que focalicen que yo no fui invitada a un casamiento por mala relación, cuando no fueron ni sus hermanos y tampoco mi padre, es falso”, se refirió directamente a las versiones que vinculaban su ausencia con una supuesta mala relación familiar y negó que ese haya sido el motivo.

Además de rechazar cualquier conflicto, Salazar explicó de esta manera que su ausencia no fue un caso aislado dentro de la familia y cuestionó que se haya instalado una versión diferente sobre lo ocurrido.

Pero el descargo no terminó allí. La modelo también decidió responder a otra interpretación que había surgido después de la celebración: algunos usuarios habían relacionado una historia que publicó en Instagram con el casamiento de Emanuel y Julieta.

Frente a esa lectura, Luciana volvió a ser tajante y negó que su publicación tuviera alguna relación con la boda: “Que digan que la historia que subí ayer en IG tenía que ver con este tema, es más absurdo todavía”.

Con su mensaje, Salazar buscó despejar las versiones que habían surgido en torno a su ausencia y dejar en claro que, según su propia explicación, no existe ningún enfrentamiento con la familia Ortega.