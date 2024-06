Rodrigo de Paul y su escandalosa fiesta: qué pasó entre el futbolista y Sofía Jujuy Jiménez

Robles en tanto negó irse con él del lugar y sostiene que es falso ese rumor. Sin embargo, ahora Ángel de Brito contó que ella sería la mujer que conquistó a De Paul esa noche. Y dio el nombre de otra famosa que el ex de Tini Stoessel habló animadamente durante su agasajo.

Embed

El conductor de LAM, América Tv, contó que Sofía Jujuy Jiménez se acercó al ex de Tini en su cumpleaños pero que Rodrigo finalmente se retiró del lugar con Rocío Robles.

"Mac Allister se fue 3.45, fuera. Entonces como Jujuy no había picado con De Paul, Rocío Robles avanzó y se fue con De Paul a un departamento", precisó picante Ángel.

"Ella miente en la nota por supuesto", señaló sobre el testimonio que se vio al aire minutos antes de Rocío desmintiendo cualquier tipo de romance.

En tanto, desde sus historias de Instagram, Jujuy se desligó del culebrón en el cumpleaños de Rodrigo De Paul y afirmo: "No inventen porfy. Estoy muy bien y muy tranquila!".

sofia jujuy jimenez aclaracion rodrigo de paul.jpg

La palabra de Rocío Robles ante los rumores de romance con Alexis Mac Allister

Después de que Pepe Ochoa revelara que el futbolista Alexis Mac Allister estaría teniendo un fogoso romance con la ex bailarina de Showmatch, Rocío Robles, la modelo rompió el silencio y habló con Primicias Ya.

"No es verdad, no sé de dónde salió esa información, pero no estuve con él", aseguró la modelo ante la versión de que habría pasado la noche con el deportista, quien está en pareja con Ailén Cova.

Además, la periodista, que forma parte de un programa deportivo por la pantalla de ESPN, remarcó sobre el supuesto affaire: "No chequearon la información y no es real".

Este lunes, en El Ejército de LAM, el programa de Bondi, Ochoa había contado que Robles estuvo en la fiesta de cumpleaños de Rodrigo de Paul, que se realizó el fin de semana pasado, y ahí se encontró con Mac Allister.

"Rocío Robles estuvo toda la noche a los besos, beso que va, beso que viene, cuerpos que se rozan, terminan yéndose a la casa de él a pernoctar, gar... evidentemente toda la noche, con Alexis Mac Allister”, había afirmado el periodista.