Sofía Martínez y Diego Leuco, románticos al aire a la distancia

Lo cierto es que el miércoles, en Telenoche, Sofía Martínez estuvo en un móvil desde Qatar y ahí se cruzó al aire con su novio, Diego Leuco, y se dedicaron románticas palabras.

El conductor aprovechó la nota con la periodista para hacerle saber que la extraña mucho: “Sofi Martínez con Domi, buenas noches”, dio el pase el conductor.

“Pará, perdón, paremos todo. Pará Sofi, pará Domi. Chicos, esta gente no se ve hace como 50 días, Sofi con Diego, Diego con Sofi. Son novios”, interrumpió Luciana Geuna entre risas.

“Estuvimos ahí juntos los tres, con Sofi, con Domi”, aclaró el conductor. “Hablemos las cosas como son, vamos”, agregó su compañera de noticiero.

“Hola So”, la saludó cariñosamente Diego. “Hola, se te extraña por acá”, le respondió ella. “Por acá también, mucho”, se sinceró él. Acá hay amor.

Qué le dijo Sofía Martínez a Messi que conmovió a todos

"Lo ultimo que te voy a decir no es una pregunta... Se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa. Quiero decirte que más allá del resultado. hay algo que no te va a sacar nadie... Atravesaste a cada uno de los Argentinos. De verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, la original, la trucha o la inventada. Marcaste la vida de todos", le dijo Sofía Martínez a Messi tras la victoria de Argentina ante Croacia por 3 a 0.

"Para mi es más grande que cualquier copa del mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente. Ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tenés, así que gracias Capitán", finalizó la periodista.