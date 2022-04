Soledad Aquino contó cómo fue la difícil charla en la que Marcelo Tinelli la dejó

“Me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo, porque la veía más que a mí”, contó a Mamás Felices, que conduce Andrea Chiarello por UCL TV. Claramente, la otra persona era Paula Robles.

“No puedo mentir porque fue muy inmediato. No la dejaba entrar a casa al cumpleaños de las chicas”, contó la rubia y reveló que estuvo distante de Tinelli hasta que Cande tuvo que enfrentar la bulimia y la anorexia.

“Fue bravo. No te voy a mentir, sufrí un montón. Marcelo hizo un montón y yo también. Ir al psicólogo, hablar con la instructora del hípico, con la directora del colegio, me mantenía muy atenta porque el anoréxico te dice que comió y no comió”, dijo.

El año pasado, Aquino descubrió que tenía cirrosis y debió ser trasplantada del hígado eso mejoró mucho su salud y hoy disfruta de la vida, con una mirada más analítica y serena. Durante ese tiempo estuvo acompañada por sus hijas y su ex marido.

El conmovedor relato de Soledad Aquino tras el trasplante que le salvó la vida

En abril del 2021, Soledad Aquino tuvo que ser internada en la Trinidad de Palermo por una hemorragia digestiva, que luego derivó en una cirrosis hepática y una úlcera de duodeno.

A los pocos días, Candelaria contó su mamá necesitaba un trasplante. "Les cuento que mi mamá necesita el órgano entero. Tanto Mica como yo fuimos las primeras en ofrecernos como donantes, pero eso no fue posible. Gracias a todos por sus mensajes, me genera emoción leerlos", comentó la it girl.

Después de dos meses en la Trinidad de Palermo, apareció un donante y se encendió una luz de esperanza.

En junio de 2021, Soledad fue sometida a un trasplante de hígado, que le salvó la vida. En agosto, la mamá de Cande y Mica recibió el alta.

A un año de su internación, la ex mujer de Marcelo Tinelli habló con Mamás Felices por UCL TV y contó cómo es su presente.

"Estoy muy bien. Todo el tiempo me vienen imágenes del pasado. Es como que quedan impregnadas todavía, pero valoro más las cosas", expresó Soledad.

La mamá de Cande y Mica manifestó que aún le sorprende la enorme recuperación que tuvo. "Estoy manejando o haciendo gimnasia y no lo puedo creer", sostuvo.

Por último, Soledad indicó que trata de disfrutar a pleno cada instante. "Todo el tiempo agradezco. Agarro caminos donde hay calles lindas, con muchos árboles, aunque llegue tarde. Veo llover y me encanta", sentenció.