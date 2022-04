Soledad Aquino y un fuerte relato: "Tuve dos paros cardíacos"

A lo que la mamá de Cande y Mica Tinelli se sinceró: “Tuve mucho cag…, mucho miedo. Y más cuando me contaron después que tuve paros cardíacos y todo lo que pasó. Mi médico me tuvo que revivir como en las películas cuando te empujan el corazón, no es que fue con máquinas o algo. Me tuvieron que revivir de nuevo y eso me pareció increíble”.

“Y tuve miedo muchas veces más después de todo eso, porque cuando ves que se te vienen todos los médicos juntos decís ‘Dios, algo falló’. No estaba todo bien todo el tiempo”, agregó.

Y luego agregó: “Me ponían potasio, me bajaba algo, me subía la presión. Yo preguntaba, ¿cuándo voy a estar normal? ¿Cuándo voy a estar bien?”.

Soledad Aquino contó cómo fue la difícil charla en la que Marcelo Tinelli la dejó

En 1993, luego de varios años juntos Soledad Aquino y Marcelo Tinelli se separaron, el conductor la dejó por Paula Robles, bailarina del programa de aquel entonces, con la que estuvo algunos años y tienen dos hijos: Juana y Francisco. Con Aquino ya era padre de Candelaria y Micaela -que en ese momento eran dos niñas muy pequeñas- y comenzaron los roces que supieron superar con el tiempo.

Hoy ambos mantienen una buena relación, pero llegar a eso fue todo un proceso. En una entrevista, Soledad Aquino reveló cómo fue la charla en la que el conductor le dijo que no iba más.

“Me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo, porque la veía más que a mí”, contó a Mamás Felices, que conduce Andrea Chiarello por UCL TV. Claramente, la otra persona era Paula Robles.

“No puedo mentir porque fue muy inmediato. No la dejaba entrar a casa al cumpleaños de las chicas”, contó la rubia y reveló que estuvo distante de Tinelli hasta que Cande tuvo que enfrentar la bulimia y la anorexia.

“Fue bravo. No te voy a mentir, sufrí un montón. Marcelo hizo un montón y yo también. Ir al psicólogo, hablar con la instructora del hípico, con la directora del colegio, me mantenía muy atenta porque el anoréxico te dice que comió y no comió”, dijo.

El año pasado, Aquino descubrió que tenía cirrosis y debió ser trasplantada del hígado eso mejoró mucho su salud y hoy disfruta de la vida, con una mirada más analítica y serena. Durante ese tiempo estuvo acompañada por sus hijas y su ex marido.