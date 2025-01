Soledad Fandiño superó su tratamiento contra el cáncer con un sentido mensaje: "Lo importante es..."

“Hay días buenos y otros que cuestan más, a todos nos pasa”, indicó Fandiño, estrenando el título de meditación que recibió hace algunos días.

“Aflojemos con la presión de que todos los días deberían ser maravillosos”, señaló Soledad. “Tengo miedos, inseguridades, pensamientos que no suman… Muchas veces son ustedes los que me ayudan, compartiéndome sus historias y dándome cariño”, confesó la mamá de Milo.

Soledad Fandiño

El conmovedor mensaje de Soledad Fandiño tras haber sido operada de un cáncer de mama

Días atrás, Soledad Fandiño se sometió a una importante intervención quirúrgica. En ese momento, la actriz no dio detalles del motivo de la cirugía, pero este lunes reveló que está en tratamiento contra un cáncer de mama.

"Hoy quiero compartir algo muy personal con ustedes, algo que quizás pueda ayudar a muchas mujeres. Hace poco pasé por una cirugía, una etapa de mi vida que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien, a veces nuestro cuerpo nos habla de manera sutil, y es importante escucharlo. Es diagnostico de cáncer de mama no es fácil. Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo", sostuvo.

A partir de su relato, Soledad recibió miles de mensajes de solidaridad en sus redes. Ante el apoyo, la actriz decidió publicar un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores.

"Quiero agradecer de corazón el apoyo y el cariño que recibí en las últimas horas. No tengo palabras para describir lo que significa para mí sentirme acompañada en este momento de mi vida", afirmó.

Sole aprovechó para destacar la importancia de realizar los estudios a tiempo para prevenir esta enfermedad. "Es especialmente importante recordar que estamos en octubre, el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Aprovechemos este tiempo para informarnos, cuidarnos y apoyar a quienes están atravesando esta lucha. Juntos somos más fuertes", cerró.