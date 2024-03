Soledad Fandiño otra vez enamorada: saldría con el ex marido de otra famosa

Lo curioso es que Soledad Fandiño estaría saliendo con el ex de otra famosa, Claudia Albertario, ya que se la vincula en la actualidad a Jerónimo Valdivia. La explosiva información la brindaron en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece.

"Él encontró nuevamente el amor en otra famosa en Miami. Están hace un mes y pico. La nueva pareja de Jerónimo Valdivia, ex de Claudia Albertario, es Soledad Fandiño. Están recontra juntos, se muestran libremente. Se siguen en las redes y dan likes", indicó la periodista Paula Varela.

La relación entre Soledad y el ex de Albertario llevaría más de un mes y si bien no subieron a las redes ninguna foto juntos, ya se muestran juntos con amigos y en grupos.

Cabe recordar que Claudia Albertario se separó de Jerónimo Valdivia tras 14 años juntos a mediados de 2022 y ambos tiene dos hijos, Simona y Dante.

Todo parece indicar que luego de un tiempo sin noviazgo formal, Fandiño volvió a encontrar el amor en los brazos del ex de otra famosa. Habrá que esperar para saber si habrá confirmación oficial o no.

Soledad Fandiño reveló los insólitos pedidos que le hicieron para cambiar su aspecto

Hace un tiempo Soledad Fandiño decidió alejarse de los medios y la actuación y comenzó a dar clases de yoga en Miami. En esta nueva etapa de su vida, decidió reflexionar sobre sus días como actriz y se sinceró al contar momentos difíciles que vivió por su aspecto físico.

Fue a través de un posteo en su cuenta de Instagram, que mostrándose sin maquillaje, Soledad escribió: "Una vez en un programa en el que estaba trabajando, me dijeron que no me preocupe por estudiar, que era tan linda que de lo único que tenía que preocuparme frente a cámara era de sonreír".

"En otro lugar le exigieron a mi estilista que me vista más sexy, con más colores, más ajustada. Y en distintos momentos de mi carrera, me han pedido infinidad de cosas: que adelgace, que me cambie el color de pelo para parecer 'de barrio', que algo tenía que hacerme, porque no daba 'latina'", siguió.

"Me acuerdo que una vez hasta me 'aconsejaron' que me ponga hombreras dentro del corpiño, se imaginaran para qué. Me han pedido que no use tacos para no ser más alta que el protagonista y seguramente que si hubiera sido posible, también otros me hubieran pedido que crezca varios centímetros de altura", sumó.

Luego admitió que en aquel momento lo veía como algo normal, aunque eran cosas que siempre le generaron mucha ansiedad."Pero ya no. Tuve que reconocer con dolor, el mundo que me rodea, reconocer que yo no quería eso, tomar decisiones que me cambiaron la vida, conservar mi poder, poner límites, elegirme y abrazarme. Abrir los ojos. Espero que sigamos abriendo los ojos. Que se elijan. Que se abracen, que sean como ustedes quieran ser", cerró.