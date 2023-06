Soledad Silveyra desnudó el dolor que le provocó Jorge Rial: "Ha sido muy cruel conmigo"

Soledad Silveyra - Jorge Rial fue muy cruel conmigo cuando participé en el Bailando - captura Intrusos.jpg

A partir de ahí, recordó su paso por el jurado del Bailando cuando participó Loly Antoniale, por entonces entre idas y vueltas sentimentales con Rial: "Le dije una frase de la canción como diciendo 'todo se supera, ya vendrá otro hombre', porque además se separaban, estaban juntos, me acuerdo la tapa de Gente de él sólo, y yo decía mirá qué curioso esto. Pero no lo hice con mala intención".

Fue allí cuando Marcela Tauro recordó que Jorge Rial lo tomó a mal, y Guido Zaffora leyó la letal frase que el periodista tuvo para con la actriz: "A Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario". "Entonces cuando voy a buscar lo que es un rifle sanitario, veo que es para matar a los animales con peste. Y yo dije 'Qué cabeza tan cruel'" recordó angustiada, al tiempo que sentenció: "Yo creo que estaba muy enamorado de Loly".

La categórica respuesta de Jorge Rial a su posible homenaje en los premios Martín Fierro: "Creo que..."

Este miércoles, Laura Ubfal tiró una mega bomba en Intrusos (América TV) relacionada con la próxima entrega de los premios Martín Fierro a la televisión abierta. Según reveló la periodista, la autoridades de Telefe -canal que transmitirá la tradicional fiesta- y un grupo de la comisión directiva de APTRA esarían considerando la posibilidadde homenajear a Jorge Rial, histórico enemigo de la entidad.

Como era de esperar, la polémica no tardó en desatarse en el medio y en el ambiente periodístico propiamente, quienes no dejaron de recordar la infinidad de veces que filtró los ganadores, a modo de mojada de oreja y habló pestes de los premios y sus organizadores.

Así las cosas, este jueves por la mañana el protagonista de la noticia habló al respecto y una vez más se mostró claramente en la vereda de enfrente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radio Argentina. Consultado sobre el tema por Socios del espectáculo (El Trece), Jorge Rial disparó de entrada: "A mí no creo que me hagan nada. Tampoco lo necesito".

Jorge Rial - No necesito ningún reconocimiento de APTRA - Captura Socios del espectáculo.jpg

Asimismo, explicó no estar en contra de los Martín Fierro sino de APTRA, remarcando que son dos cosas distintas y aseveró: "Para mí el Martín Fierro es el mejor premio de la televisión".

Pero fiel a su estilo combativo y siempre en pie de guerra, disparó: "Yo personalmente creo que tengo una trayectoria y una carrera... Estoy feliz con lo que hice. No necesito que nadie me diga si estuvo bien o estuvo mal. Yo estoy conforme. Camino por la calle y no tengo problema, así que no necesito ningún reconocimiento a esta altura de mi vida".

Por último, Rial reconoció que acaba de pasar por una situación límite por lo que "Cualquier cosa que venga ahora, todo es bienvenido". "Creo que Intrusos se merece un reconocimiento... Son 23 años. No yo, pero el programa sí", concluyó.