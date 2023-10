Solicitan el traslado de Aníbal Lotocki porque está con "presos muy pesados"

Lázaro Báez, "Los Lanata" (Cristián y Martín), Jorge Mangeri y Martín Ríos son algunos "caras conocidas" que forman parte de la población carcelaria del Penal de Ezeiza.

En las últimas horas también trascendió que Aníbal Lotocki había sido apuñalado, algo que podía fundamental el pedido de traslado. Sin embargo, esa información fue rápidamente desmentida.

“Chequee con varias fuentes a ver cuál era la versión real porque pensé que era fake news esto del apuñalamiento, y efectivamente no encontré nada. Me dicen que sería mentira. Lo que no están seguros tampoco es de si el pedido de traslado se hizo o no efectivo", detalló Mariana Brey en el ciclo de El Trece.

La panelista advirtió que Lotocki comparte celda con un miembro de la banda narco conocida como Los Monos. "Está con un tipo que es un mono de Rosario, por ejemplo, gente muy grosa, violenta y con condenas importantes. Son presos muy pesados”, sentenció.

Georgina Barbarossa lanzó una impactante teoría tras enterarse que Aníbal Lotocki habría sido apuñalado

Hace una semana, Aníbal Lotocki quedó detenido en una alcandía de La Plata. El polémico cirujano se entregó a la Justicia luego de conocerse que estaban pidiendo su arresto, en el marco de la causa por el homicidio de Cristian Zárate.

En las últimas horas circuló un fuerte rumor que indica que el médico fue atacado por otro recluso en el Penal de Ezeiza. En A la Barbarossa (Telefe) brindaron detalles de esa información. "Hay dos personas que me confirman que fue apuñalado, pese a que su abogada lo desmiente", señalwó Analía Franchín.

Lio Pecoraro reveló que se comunicó con Ileana Lombardo, abogada de Lotocki, quien le desmintió que haya sufrido un ataque. "Yo hablé con la doctora Lombardo y me respondió: 'hay muchos periodista preguntándome y es mentira'", precisó.

Tras escuchar la información que corrió en torno al cuestionado médico, Georgina Barbarossa lanzó un comentario letal, que -aunque descabellado- sería algo factible. “¿Y no pudo haberse acuchillado, autolesionado, él mismo? ¡Ha cortado a tanta gente! Ha sido un carnicero con tanta gente que no le costaría nada a él”, sentenció la conductora.