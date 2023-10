Se conoció la primera imagen de Aníbal Lotocki en la comisaria tras ser detenido

Lotocki en la comisaria

“Hace minutos se estaban acercando y mirando porque está ahí reunido Aníbal Lotocki, que, si todo se da como viene hasta el momento, va a pasar la noche en esta alcaldía”, indicó el periodista Alejandro Pueblas en un móvil para LAM (América).

Acto seguido, mostraron en pantalla la foto de Lotocki en la alcaldía, que publicada por el programada Entrometidos (Net Tv). “Ahí estamos viendo la foto del interior, esta imagen con el abogado de Lotocki en la oficina”, señaló Ángel.

Embed

La firme respuesta de Pamela Sosa tras la detención de Aníbal Lotocki: "No creo que..."

Luego de que se conociera la orden de detención del cirujano Aníbal Lotocki por el caso de Cristian Zárate y se entregara a la Justicia, en DDM (América TV) hablaron con la expareja del médico, Pamela Sosa, quien afirmó: "Para nosotros es alivio".

La conductora del ciclo, Mariana Fabbiani, le preguntó qué significa para ella este avance de la Justicia y Sosa aseguró: "La verdad es que para nosotros es alivio, es Justicia, es poder llevar un poquito de calma frente a la injusticia de este hombre. Justicia por todas y justicia por Silvina (Luna), que no lo pudo ver preso".

Y agregó: "esto tendría que haber ocurrido mucho antes". Ahí, Fabbiani acotó: "Lo que tendría que haber ocurrido antes es confirmar la condena". "Falta confirmar la condena... después de tanta lucha, tantos años, poder lograr que este tipo vaya preso", dijo Pamela.

"Si bien es por el caso de Zárate, es una víctima más como nosotras, así que no importa por dónde, nosotros lo único que queremos es que él esté preso, que pague por todo lo que hizo. No creo que tome consciencia, porque sinceramente es un psicópata, los psicópatas se caracterizan por no tener empatía, que es algo que nunca vimos en él", sostuvo la expareja de Lotocki.