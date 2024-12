Sorpresa en Gran Hermano 2024: el anuncio de Santiago del Moro que cambiará el juego

"Todo el resto de la casa pasa a placa, voto positivo", reveló. "Uhhh", expresaron los jugadores ante el sorpresivo cambio. "Ahora los quiero ver. Esto qué significa. Todos lo que van a la casa tipo spa, a decir 'yo no me meto', 'yo me callo', qué sé yo, este es un juego de personalidades y por algo se los eligió a ustedes", sostuvo.

"No tienen que hablar ni más ni menos, ni hacer ni más ni menos, tienen que ser solamente quiénes son ustedes. Lo que sí no se duerman, no se escondan, no echen raíces, es un juego, es el juego de la televisión", remarcó Del Moro.

Embed

Gran Hermano: Ulises y Sandra se unieron contra Brian y le dijeron de todo

En la última gala de Gran Hermano (Telefe) Brian Alberto fue sancionado por romper las regalas de la casa al abrir el kiosco sin permiso y fue subido a placa sin posibilidades de ser salvado por el líder.

Luego de este episodio, el vendedor ambulante quedó en el ojo de la tormenta y como si eso fuera poco, esta tarde sus compañeros Ulises Apóstolo y Sandra Priore apuntaron contra él en una despiadada charla.

“Yo lo tengo entre ceja y ceja. Deja que caiga por su propio peso pero no le hagas propaganda más de nada”, deslizó Sandra cuando su compañero analizó un enfrentamiento con él.

Por su parte, Ulises disparó: “Si yo empiezo a hablar lo volteo como quiero, ¿pero para qué? Está muy sacado". "Un enfermo, yo no sé si el extrañar lo trastornó...Se pegó a Santiago", acotó ella.

“Todo el mundo sabe afuera que yo no soy un cagón. No tengo que andar probando nada, pero me da hasta lástima este papel que está haciendo. No corresponde”, aseguró el cordobés.