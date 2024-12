Cómo quedó la placa definitiva tras la dura sanción de Gran Hermano

Cabe recordar que Brian quedó en placa luego ser sancionado por abrir un casillero del kiosco sin la autorización de la producción. Algorta y Lázaro, en tanto, quedaron fulminados por el líder de la semana.

Al comienzo del programa, Ulises decidió subir a placa a Martina Pereyra. Ahí, el conductor Santiago del Moro le dio la palabra a la participante. "Me lo esperaba. Está todo bien. Me pareció muy predecible. No nos llevamos tan bien. El sábado le dije que quería que se vaya de la casa", afirmó la joven.

Luego, Ulises informó a qué jugadora bajaba de placa y eligió salvar a Sandra Priore. Instantes después, el ojo que todo lo ve anunció una sanción para el líder. El cordobés cometió el error de hablar con algunos participantes de su jugada.

"Ulises, advertí varias conversaciones en donde dejás entrever tu intención. Entenderás que no puedo dejar pasar por alto esta desobediencia. Por lo tanto, Ulises, doy por anulado tu derecho de salvar y subir a placa a cualquiera de tus compañeros. Confío en que no volverá a repetirse esta infracción de esta naturaleza", expresó el dueño de la casa más famosa del país.

Por lo tanto, los nominados para el próximo domingo son Brian, Santiago, Andrea, Luz, Chiara, Sandra, Luciana y Jenifer.

Quiénes quedaron nominados en la placa XL de Gran Hermano 2024

En la tercera gala de nominación de Gran Hermano 2024 (Telefe), los participantes volvieron a votar y este miércoles se conocieron a los nuevos nominados.

Cabe recordar que este martes el líder de la semana, Ulises Apóstolo, contó con un superbeneficio y fulminó a dos jugadores: Santiago Algorta y Andrea Lázaro.

Por otro lado, Brian Ezequiel Alberto también quedó en placa luego de que rompiera las reglas y abriera un casillero del kiosco sin la autorización del 'Big'.

Los participantes, en el confesionario

Sandra Priore votó a Luz Tito (2) y a Carlos Tocco (1).

Petrona Jerez fue por Luz Tito (2) y Sandra Priore (1).

Ulises Apóstolo nominó a Luz Tito (4) y a Luciana Martínez (2).

Jenifer Lauría votó a Luz Tito (2) y a Sandra Priore (1).

Brian Ezequiel Alberto nominó a Sandra Priore (2) y a Jenifer Lauría (1).

Chiara Mancuso votó a Carlos Tocco (2) y a Luciana Martínez (1).

Giuliano Vaschetto fue por Luciana Martínez (2) y Sandra Priore (1).

Sebastián Bello le dio dos votos a Chiara Mancuso y uno a Jenifer Lauría.

Keila Sosa votó a Sandra Priore (2) y uno a Luz Tito (1).

Martina Pereyra nominó con dos votos Sandra Priore y con uno a Chiara Mancuso.

Ezequiel Ois votó a Luciana Martínez (2) y a Luz Tito (1).

Carlos Tocco le dio dos votos a Luz Tito y uno a Luciana Martínez.

Sofía Buscio fue por Chiara Mancuso (2) y por Carlos Tocco (1).

Luca Figurelli votó a Jenifer Lauría (2) y a Chiara Mancuso (1).

Luciana Martínez nominó a Chiara Mancuso (2) y a Jenifer Lauría (1).

Luz Tito le dio dos votos a Jenifer Lauría y uno a Sandra Priore.

Santiago Algorta nominó con dos votos a Jenifer Lauría y uno Chiara Mancuso.

Claudio Di Lorenzo votó a Luciana Martínez (2) y a Lourdes Ciccarone (1).

Andrea Lázaro fue por Sandra Priore (2) y por Chiara Mancuso (1).

Juan Pablo de Vigli nominó a Luz Tito con dos votos y a Sandra Priore, con uno.

Candela Campos le dio dos votos a Chiara Mancuso y uno a Jenifer Lauría.

Lourdes Ciccarone fue por Chiara Mancuso (2) y por Candela Campos (1).

Por lo tanto, los nominados de esta semana son Brian, Santiago, Andrea, Luz, Chiara, Sandra, Luciana y Jenifer.