Fuerte cruce al aire entre Brian y Ulises en Gran Hermano 2024: "No se le cayó una lágrima"

Este miércoles, en medio de la gala de nominación, el vendedor ambulante volvió a pedir la palabra y cruzó al cordobés. “La primera gala para no irse dijo que de su lado iba a haber picanteadas todo el tiempo y nada... Quiero preguntarle qué es lo picante que hizo en la casa, que él se siente picante dentro de la casa”, comenzó diciendo.

“No me hace falta responder preguntas porque no estoy en un juicio ni en un tribunal”, le respondió Ulises.

“Creo que fue la persona que vino y en el mismo día hizo tres juegos hablando de culo, pito y teta y eso no me parece nada picante”, siguió Brian.

Además, Alberto remarcó: “Después, con la salida de Delfina, le quería preguntar si él tenía un problema en el lagrimal porque no se le cayó una lágrima. Le quería preguntar por qué finge llorar cuando no lo siente, o por ahí lo siente, pero no le salen las lágrimas. Es algo que me gustaría que aclare”.

"Yo no lloro porque tuve una adolescencia durísima en la que los hombres no lloraban. Ojalá yo hubiera tenido otra adolescencia, en donde hubiera aprendido a llorar y a demostrar mis emociones. Yo no voy a explicar más porque no me gusta dar el ejemplo, no tengo una gran historia ni nada de eso. Cada vez que me emociono todos pueden notarlo porque paro de hablar. A mí no me hace falta demostrar si lloro o si dejo de llorar. Y la real emoción la tengo en la garganta", se defendió Ulises.

Brian se pasó de la raya y recibió una severa sanción en Gran Hermano 2024

Este martes, el ojo que todo lo ve sancionó a Brian Ezequiel Alberto luego de que abriera un casillero del kiosco sin la autorización de la producción de Gran Hermano 2024.

Minutos después de las 22, el 'Big' hizo un severo anuncio para el jugador: "He advertido que uno de ustedes ha abierto un casillero del kiosco sin tener permiso".

"Yo, Big, perdón", le respondió Brian. "Esta situación está expresamente prohibida y es por ello que voy a sancionar severamente este accionar", siguió el dueño de la casa más famosa del país.

"Brian, mi decisión es que a partir de este momento estás en placa y no podrás ser salvado por el líder", le informó. Por lo tanto, el participante se convirtió en el primer nominado de esta semana.