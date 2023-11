Sorpresiva confesión de Coti Romero sobre los rumores de romance con su bailarín

Y la ex Gran Hermano contestó de manera directa: “Le he tocado los huevos pero sin querer, pero cuando estas bailando no te das cuenta”.

“¿Él está enamorado de vos?”, consultó por su parte la Tía Sebi y fue entonces cuando Coti arrojó: “No, que se yo, preguntenle a él. Me duele decir que soy muy linda”.

“¿Mirandote a los ojos te lo dice?”, insitió Mariano y ella manifestó: “Sí, pero yo no lo puedo mirar por que a mí me...”. Sin que la dejen terminar la frase, De la Canal agregó: “Te gusta”.

Coti Romero admitió por qué la indignó tanto a Julieta Poggio su polémico beso con Marcos Ginocchio

En las últimas semanas mucho se habló del beso entre Coti Romero y Marchos Ginocchio en un after que contó la propia correntina y que generó un gran escándalo y habría derivado la bronca de Julieta Poggio, otra ex participante del reality Gran Hermano 2022.

En este sentido, en charla con el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, Coti volvió a referirse a este tema y reveló el motivo que habría motivado el fuerte enojo de Julieta con ella.

“Yo siempre tuve intenciones de que esté todo bien con Julieta. Yo nunca hice nada como para que ella se moleste de nuevo", comentó la participante del Bailando 2023, América Tv. Y añadió: "Se ve que nunca terminó de tener el sentimiento que tengo yo, de decir ‘ya está’”.

“Yo en ningún momento hice algo para lastimarla a ella (Julieta), no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. No sé todavía si ella tuvo algo con él o no”, remarcó Coti Romero.

Y la cronista le preguntó a Coti sobre los rumores de romance entre Julieta y Marcos: “Como mujer intuitiva, ¿vos qué pensás? ¿Pasó algo entre ellos?”.

Y la ex del Conejo Quiroga respondió: “Y sí. Si me preguntó fue por algo. Pero ya está, no me puedo hacer cargo de algo que no se sabía”.

"Somos jóvenes, pasó en un after y lo conté en un ámbito de joda y después cuando ella me escribió yo le conté la verdad, no le iba a mentir. Y después dijo que yo había mentido. A mí no me molesta si ella sale a decir cosas de mí, para mi ya está, ya no me fijo en esa gente", finalizó Coti Romero.