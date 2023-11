Coti Romero le respondió con todo a Julieta Poggio tras el chape con Marcos Ginocchio: "Como ella también"

Ahora, este domingo, en El debate del Bailando (América TV), la correntina le respondió a 'Disney': “No entiendo qué quiere decir con caminos diferentes. Mi camino es estar en el programa que tiene a Marcelo Tinelli, que es el número 1 y tiene el streaming número 1 de la noche”.

“Se refiere a que no necesita colgarse de escándalos. Se refiere a que está protagonizando un proyecto en calle Corrientes como vos estás en el Bailando que están perfectos los dos pero a ella no se le ha conocido que hable de uno o de otro, que busque prensa a través de estas cosas. Vos venís de lo de Zaira y Wanda, y ahora lo del beso con Marcos”, le respondió la panelista Laura Ubfal.

Ahí, la participante del Bailando 2023 se preguntó: “¿Y está mal? Este es mi camino. Yo estoy en el Bailando y es un show. Estoy en el reality donde muchísimos quisieran estar”. “Como ella también”, agregó.

“Si busco que hablen de mí, lo estoy logrando. Ella tira la piedra y esconde la mano porque después dice: ‘No, lo que pasa es que tomamos caminos diferentes’ porque yo 'soy una persona que busca cámara'. Sin embargo, si vos no querés hacer más lío es decir: ‘Yo no voy a opinar del tema’, en lugar de dar a entender que yo busco cámara porque a ella la buscaron para hablar de mi”, sostuvo Romero.

Coti Romero reveló cómo se sintió cuando Marcos Ginocchio desmintió el beso entre ambos

En los últimos días Coti Romero desató una polémica interminable al contar en streaming del Bailando 2023 (América) que se había besado con Marcos Ginocchio a la salida de un boliche.

Frente a la historia de la joven, el ganador de Gran Hermano se hizo el desentendido de la situación y finalmente Coti confesó que dicha actitud no fue de su agrado.

“No se si me dolió pero me incomodó un poquito cuando, no se si salió a desmentirlo porque creo que no dijo 'no' pero si dijo como 'la prima debe estar jodiendo'", expresó en LAM (América).

“El sabe que si. Me pareció muy raro, sentí como que lo estaban empujando pero bueno, ya está. Yo pienso que capaz que está mejor él como soltero y con esa imagen de chico que no se ve con muchas chicas”, sumó.

Sin embargo, fiel a su estilo, arrojó un picante dato acerca de Marcos y deslizó: “Yo encima se que no soy la única que se dio un beso, no voy a decir con quien. Es joven, es lindo, está en el auge, obviamente que va a pasar”.