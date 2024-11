Sorpresivos dichos de Cami Homs sobre la escandalosa separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

“Viste que se separó Enzo y la relación de él con su mujer fue un poco como la tuya (con la de De Paul), ¿vos te sentís identificada con eso?”, le consultó la notera. "No voy a hablar de cosas que no me corresponden. Si tienen alguna consulta, hágansela a los protagonistas”, respondió, tajante, la modelo.

De todos modos, Camila dejó en claro que mantiene un vínculo cordial con su ex por el bien de los hijos que tienen en común. “Somos padres. Tenemos una relación cordial. Nada más para hablar que no sea sobre nuestros hijos", señaló.

La modelo está viviendo un excelente presente sentimental con su actual pareja, José Sosa, con quien sueña algún día pasar por el altar. "Es lo que yo idealizo. Es lo que me encantaría que me suceda”, reconoció cuando le preguntaron si está en sus planes unirse en matrimonio.

El tuit picante de Bri Marcos que detonó todo en plena separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Esta semana en LAM (América TV), la periodista Julieta Argenta anunció la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

“Hoy hablé con Valentina. Hace 10 días Enzo le dijo que se quería separar, para ella fue un baldazo de agua fría, él la dejó. El tuvo una vida de ser papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo. No a nivel familia, pero que tiene ganas de vivir esa etapa que él salteó por apostar a la familia”, detalló la angelita.

Enseguida se especuló con una tercera en discordia en la relación. Algunas versiones señalan a Brisa Marcos, una influencer que habría estado en una fiesta escandalosa en un yate junto a otros jugadores de Independiente.

Ese rumor explotó tras un tuit picante de la joven, en el cual menciona a Enzo Fernández. “Enzo Fernández, sos el amor de mi vida hermoso, te amo”, escribió en su cuenta de Twitter.

image.png

En los comentarios de la publicación, los usuarios fueron letales. “Gastó 20 mil dólares en una trola VIP, lo re cag... a Enzo”, “No hay mujer en suelo argentino que no se haya querido agarrar a Enzo en algún momento”, “Lo cambia todo”, fueron algunas de las reacciones.